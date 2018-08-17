Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери после поражения от «Манчестер Сити»: «Арсенал» сохранил свои игровые идеи. Это хорошо»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о том, над чем его команде еще предстоит поработать в новом чемпионате.

    «Первый матч чемпионата дал нам информацию о том, что еще нужно улучшить. Главное – результат.

    Мы должны продолжать усердно работать. Надо создать конкурентоспособную команду. Мы должны сохранять свою индивидуальность, свой характер.

    В матче с «Манчестер Сити», несмотря на поражение, мы показали, что команда сохранила свои игровые идеи. И это положительный момент.

    Я хочу, чтобы мы продолжали в том же духе, но с лучшей реализацией возможностей», – заявил Эмери.

    Матч первого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:2.

    Источник: AFP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2018 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11