Эмери после поражения от «Манчестер Сити»: «Арсенал» сохранил свои игровые идеи. Это хорошо»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о том, над чем его команде еще предстоит поработать в новом чемпионате.

«Первый матч чемпионата дал нам информацию о том, что еще нужно улучшить. Главное – результат.

Мы должны продолжать усердно работать. Надо создать конкурентоспособную команду. Мы должны сохранять свою индивидуальность, свой характер.

В матче с «Манчестер Сити», несмотря на поражение, мы показали, что команда сохранила свои игровые идеи. И это положительный момент.

Я хочу, чтобы мы продолжали в том же духе, но с лучшей реализацией возможностей», – заявил Эмери.

Матч первого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:2.