«Матч ТВ» закрыл программу «Свисток». Она существовала более десяти лет

про причины закрытия все верно сказал, хотя эта передача все равно кроме болтовни ничего не давала. и толку признавать ошибки судей и спрашивать их мнения если после ничего не следует. только так чтобы зрителю лишний раз о них напомнить и разозлить.
Автор и ведущий передачи «Свисток» Владислав Батурин сообщил о закрытии программы. Она выходила на канале «Наш футбол», которого в рамках холдинга «Матч ТВ» больше нет.
«Друзья! Устал отвечать на разных ресурсах про мою программу «Свисток». Официально заявляю, что она закрыта новым руководством «Матч Премьер».
Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна, а футболу и судьям видимо неудобна и опасна. Но не всем, я далек от обобщения. Наилучшего всем!» – написал Батурин.
«Свисток» был в эфире более десяти лет.