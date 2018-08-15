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    «Матч ТВ» закрыл программу «Свисток». Она существовала более десяти лет

    Автор и ведущий передачи «Свисток» Владислав Батурин сообщил о закрытии программы. Она выходила на канале «Наш футбол», которого в рамках холдинга «Матч ТВ» больше нет.

    «Друзья! Устал отвечать на разных ресурсах про мою программу «Свисток». Официально заявляю, что она закрыта новым руководством «Матч Премьер».

    Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна, а футболу и судьям видимо неудобна и опасна. Но не всем, я далек от обобщения. Наилучшего всем!» – написал Батурин.

    «Свисток» был в эфире более десяти лет.

    Источник: Twitter

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    15.08.2018 20:10
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 10:14

      про причины закрытия все верно сказал, хотя эта передача все равно кроме болтовни ничего не давала. и толку признавать ошибки судей и спрашивать их мнения если после ничего не следует. только так чтобы зрителю лишний раз о них напомнить и разозлить.

      3
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 16 августа 2018, 05:23

      За три тура насвистели, хватит аж на первый круг

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 августа 2018, 02:16

      Ну всё отсвистелись. А вот Дом-2 ещё не построили, пусть его вставят в ТВ сетку Матч Премьер. А ещё в округ Гавра нужно собрать всех конченных, они там у себя на ТНТ любят купаться в петушне.

      3
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      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 16 августа 2018, 00:18

      Ну да

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 15 августа 2018, 23:30

      На ТНТ есть передача "Где логика". На этой передаче был Гавр (директор Матч премьер). Был раунд, где нужно было по тени узнать футболиста. Гавр сразу сказал - я в футболе ничего не понимаю, поэтому пусть узнаёт напарник.
      Действительно - футбольным каналом руководит человек, ничего не понимающий в футболе. В России уже был продавец мебели, который руководил армией.)))

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 22:47

      Новые хозяева ,новые правила игры.

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 августа 2018, 22:41

      Давай вместо Свистка-бесконечный фильм про Дзюбу !

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 августа 2018, 22:33

      На Свисток денег нету, зато есть на дизайн от студии Артемия Лебедева))) Картинку красивую сделали, а про содержание хорошее забыли

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 15 августа 2018, 22:30

      Я вообще удивляюсь, что ее разрешили. Столько люди видят всего не нужного...

      2
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 15 августа 2018, 22:05

      потому что когда каждый матч левые пендали или по 2 удаления делают, то уже нечем крыть приглашенным арбитрам

      3
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