«Матч ТВ» закрыл программу «Свисток». Она существовала более десяти лет

Автор и ведущий передачи «Свисток» Владислав Батурин сообщил о закрытии программы. Она выходила на канале «Наш футбол», которого в рамках холдинга «Матч ТВ» больше нет.

«Друзья! Устал отвечать на разных ресурсах про мою программу «Свисток». Официально заявляю, что она закрыта новым руководством «Матч Премьер».

Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна, а футболу и судьям видимо неудобна и опасна. Но не всем, я далек от обобщения. Наилучшего всем!» – написал Батурин.

«Свисток» был в эфире более десяти лет.