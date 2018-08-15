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«Матч ТВ» закрыл программу «Свисток». Она существовала более десяти лет

15 августа 2018, 20:10
23

Автор и ведущий передачи «Свисток» Владислав Батурин сообщил о закрытии программы. Она выходила на канале «Наш футбол», которого в рамках холдинга «Матч ТВ» больше нет.

«Друзья! Устал отвечать на разных ресурсах про мою программу «Свисток». Официально заявляю, что она закрыта новым руководством «Матч Премьер».

Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна, а футболу и судьям видимо неудобна и опасна. Но не всем, я далек от обобщения. Наилучшего всем!» – написал Батурин.

«Свисток» был в эфире более десяти лет.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига
Комментарии (23)
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Rabinovi_ch
1534353629
Редиски... Где это видано, чтоб юмористы спортивным каналом управляли?
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xColaz
1534354712
Когда бл*дь уже митинг соберем и снесем к чертям этот псевдо-канал?
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Serjoga
1534355576
Для Журавеля появилось время для селфи-репортажей! На х... это кому нужно?
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Полная Канистра
1534356101
это ж надо 10 лет свистел впустую и досвистелся С таким опытом теперь только в думу там таких очень много
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ZENIT-59
1534356762
Батурин хорошо анализировал все судейские ошибки и ляпы.Видимо кому-то это не нравиться.И видеоповторы вводить не торопяться по тойже причине.
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Yev
1534356981
Жаль, программа была интересной, не заангажированной и Владислав прекрасно ее вёл. Будем надеяться, что в скором будущем руководство осознает ошибку и подобная программа появится на ТВ.
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Рубик Докоян
1534358232
Пусть Пашу Волю пригласят вести новую программу "Свистун"...
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Владислав Vlad
1534365029
На ТНТ есть передача "Где логика". На этой передаче был Гавр (директор Матч премьер). Был раунд, где нужно было по тени узнать футболиста. Гавр сразу сказал - я в футболе ничего не понимаю, поэтому пусть узнаёт напарник. Действительно - футбольным каналом руководит человек, ничего не понимающий в футболе. В России уже был продавец мебели, который руководил армией.)))
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woyser
1534374966
Ну всё отсвистелись. А вот Дом-2 ещё не построили, пусть его вставят в ТВ сетку Матч Премьер. А ещё в округ Гавра нужно собрать всех конченных, они там у себя на ТНТ любят купаться в петушне.
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OfaZavr
1534403690
про причины закрытия все верно сказал, хотя эта передача все равно кроме болтовни ничего не давала. и толку признавать ошибки судей и спрашивать их мнения если после ничего не следует. только так чтобы зрителю лишний раз о них напомнить и разозлить.
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