Главные новости утра. Дзюба может переехать в Турцию, «Анжи» просит о помощи

Почему в богатейшем регионе РФ не нашлось денег на Амкар, а Анжи должен спасать Пермский край. Профессионалы должны сами зарабатывать на свой кусок хлеба. Если на это "зрелище" ни кто не ходит, пускай занимаются борьбой.
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