Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости утра. Дзюба может переехать в Турцию, «Анжи» просит о помощи

    Президент «Анжи»: «Долги клуба – 248 миллионов, они растут. Прошу помочь нам»

    Павлюченко: «Дагестанская команда не может исчезнуть. «Анжи», живи»

    Президент «Анжи»: «В клубе работает 96 человек, на зарплаты ежемесячно нужно тратить 44 миллиона»

    Дзюба может перейти в «Галатасарай» или «Бешикташ»

    Fotomac: «Зенит» хочет подписать хавбека «Фенербахче» Соузу

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2018 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 августа 2018, 12:19

      Почему в богатейшем регионе РФ не нашлось денег на Амкар, а Анжи должен спасать Пермский край. Профессионалы должны сами зарабатывать на свой кусок хлеба. Если на это "зрелище" ни кто не ходит, пускай занимаются борьбой.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11