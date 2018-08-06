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  • Главные новости дня. «Барселона» презентовала Видаля, «Локомотив» возобновил переговоры по трансферу Смолова

Главные новости дня. «Барселона» презентовала Видаля, «Локомотив» возобновил переговоры по трансферу Смолова

6 августа 2018, 22:45
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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a-rakhmatov
1533589999
Опять появился спрос на Смолова?...Палыч хочет купить подешевле...
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AEerr
1533597848
интересно!
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