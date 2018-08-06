Главные новости дня. «Барселона» презентовала Видаля, «Локомотив» возобновил переговоры по трансферу Смолова

Хонда официально перешел в «Мельбурн».

Дзюба озвучил приложение Яндекс.Навигатор.

Израильские арбитры рассудят ПАОК и «Спартак» в Лиге чемпионов.

«Балтика» установила рекорд первенств России. Калининградцы провели 1000-й матч.

«Барселона» презентовала Видаля.

Витсель прибыл в Дортмунд для подписания четырехлетнего контракта с «Боруссией».

Семь стадионов ЧМ-2018 в 2019 году передадут в собственность регионов.

РПЛ. «Уфа» разгромила «Анжи» в заключительном матче 2-го тура.

«Локомотив» возобновил переговоры по трансферу Смолова. При этом Юрий Семин сказал, что у клуба нет денег на приобретение игроков.