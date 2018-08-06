Главные новости дня. «Барселона» презентовала Видаля, «Локомотив» возобновил переговоры по трансферу Смолова

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2018 22:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      AEerr 7 августа 2018, 02:24

      интересно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 августа 2018, 00:13

      Опять появился спрос на Смолова?...Палыч хочет купить подешевле...

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