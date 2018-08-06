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    Вопрос с продажей пива на стадионах решится ближе к концу сентября

    Вице-премьер РФ по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец рассказала, в какие сроки будет решен вопрос о продаже пива на стадионах.

    «Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы. Я думаю, что до конца сентября коллеги придут к единому мнению», – сказала Голодец.

    Правительство страны запретило продавать пиво на российских стадионах в 2005 году. Однако на основании Федерального закона ФИФА во время чемпионата мира-2018 было разрешено реализовывать алкогольный напиток на публичных концессионных стендах стадионов до и во время каждого матча, а также в рамках мероприятий фестивалей болельщиков во всех 11 принимавших турнир городах.

    Источник: ТАСС

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    06.08.2018 18:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 августа 2018, 06:32

      А что у нас пиво в морозы тоже идет хорошо? Хотя с таким футболом только пиво пить и останется!

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 августа 2018, 00:21

      Оказывается идут совещания - во какой крутой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 августа 2018, 21:38

      С нашим "осень-весна" освежаться пивком можно будет не более трети сезона

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 августа 2018, 20:33

      Сначала до конца сентября, потом до ноября, а потом (в декабре) уже нужно будет решать вопрос не по пиву, а по водке!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 августа 2018, 20:05

      350 рублей как на ЧМ?

      0
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