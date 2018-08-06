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  • Вопрос с продажей пива на стадионах решится ближе к концу сентября

Вопрос с продажей пива на стадионах решится ближе к концу сентября

6 августа 2018, 18:57
6

Вице-премьер РФ по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец рассказала, в какие сроки будет решен вопрос о продаже пива на стадионах.

«Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы. Я думаю, что до конца сентября коллеги придут к единому мнению», – сказала Голодец.

Правительство страны запретило продавать пиво на российских стадионах в 2005 году. Однако на основании Федерального закона ФИФА во время чемпионата мира-2018 было разрешено реализовывать алкогольный напиток на публичных концессионных стендах стадионов до и во время каждого матча, а также в рамках мероприятий фестивалей болельщиков во всех 11 принимавших турнир городах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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Ще Гевара
1533575119
350 рублей как на ЧМ?
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Serjoga
1533576792
Сначала до конца сентября, потом до ноября, а потом (в декабре) уже нужно будет решать вопрос не по пиву, а по водке!
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la verdad
1533580737
С нашим "осень-весна" освежаться пивком можно будет не более трети сезона
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VeniaminS
1533590491
Оказывается идут совещания - во какой крутой вопрос.
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Опорник84
1533612773
А что у нас пиво в морозы тоже идет хорошо? Хотя с таким футболом только пиво пить и останется!
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