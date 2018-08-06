Вопрос с продажей пива на стадионах решится ближе к концу сентября

Вице-премьер РФ по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец рассказала, в какие сроки будет решен вопрос о продаже пива на стадионах.

«Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы. Я думаю, что до конца сентября коллеги придут к единому мнению», – сказала Голодец.

Правительство страны запретило продавать пиво на российских стадионах в 2005 году. Однако на основании Федерального закона ФИФА во время чемпионата мира-2018 было разрешено реализовывать алкогольный напиток на публичных концессионных стендах стадионов до и во время каждого матча, а также в рамках мероприятий фестивалей болельщиков во всех 11 принимавших турнир городах.