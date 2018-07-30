Главные новости дня. «Локомотив» ждет чемпиона мира-2014, ЦСКА готов продать Фернандеса

Моуринью не пустил Линделефа в «Лион».

Ибрагимович сотворил хет-трик в МЛС.

ЦСКА согласен на продажу Фернандеса в «Наполи» за 25 миллионов евро.

ЦСКА собирается приобрести Швеца.

«Монако» продает футболки с фамилией Головина.

«Матч ТВ» не покажет игру «Локомотив» – «Спартак», вместо нее по программе – водные виды спорта.

Гендиректор «Шальке» сообщил о возможном переходе Хеведеса в «Локомотив».

«Локомотив» и «Уфа» голов не забили, уфимцы не реализовали пенальти.

Минфин Дагестана не хочет помогать «Анжи» 300 миллионами рублей.

РПЛ назвал имена резервных стадионов на сезон-2018/19.