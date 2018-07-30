В УПЛ вернулись к проведению «золотого матча»

Руководство украинской Премьер-лиги утвердило возможность проведения «золотого матча», сообщает пресс-служба лиги.

Его проведение возможно в том случае, если две команды будут иметь одинаковое количество очков и разницу забитых и пропущенных мячей. Решение о месте проведения «золотого матча» будет принимать дирекция УПЛ. Команда-хозяйка встречи определится в результате жеребьевки.

Последний раз победитель УПЛ определялся в «золотом матче» в сезоне-2005/06, когда в Кривом Роге «Шахтер» обыграл «Динамо» Киев со счетом 2:1.