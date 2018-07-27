Главные новости дня. «Монако» представил Головина, Черчесов продлил контракт с РФС

«Монако» объявил о переходе Головина.

ЦСКА интересуется капитаном сборной Танзании.

Четыре клуба РПЛ хотят подписать контракт с Романом Еременко.

Цаллагов перешел в «Рубин».

«Анжи» арендовал Новосельцева у «Зенита».

РФС продлил контракт с Черчесовым.

Перед матчем за Суперкубок России был убит болельщик ЦСКА.

Каррера рассказал, почему на тренировке «Спартака» отсутствовал Луис Адриано.

«Барселона» рассчитывает бесплатно приобрести Рабьо.

Сколари в третий раз стал тренером «Палмейраса».