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  • Главные новости дня. Витиньо покинет ЦСКА, «Уфа» и «Витесс» Слуцкого стартовали с ничьих в ЛЕ

Главные новости дня. Витиньо покинет ЦСКА, «Уфа» и «Витесс» Слуцкого стартовали с ничьих в ЛЕ

26 июля 2018, 21:14
4

«Уфа» дебютировала в Лиге Европы с нулевой ничьей.

«Витесс» Слуцкого избежал поражения в Лиге Европы, хотя проигрывал в два мяча.

В матче за Суперкубок России не сыграют Головин и Крыховяк.

ЦСКА подписал контракт с Ахметовым.

Полоз продолжит карьеру в «Рубине».

Бердыев считает, что «Зенит» с отрывом выиграет чемпионат России.

Система VAR будет применена на девяти матчах чемпионата и Кубка России.

Витиньо подтвердил информацию о переходе во «Фламенго».

Ари получил российский паспорт.

«МЮ» готов заплатить 65 миллионов за Магуайра.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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amazonaws
1532640867
Уфа играла может быть и не плохо, но плохо, что не забили и СМАЗАЛИ впечатление от хорошей игры. Лучше сыграть плохо, но победить, чем сыграть хорошо и проиграть. Хорошо, что хоть не проиграли, а сыграли на ничью. Но в родных стенах надо было побеждать. Соперник лучше настроился, а Уфа переволновалась настолько, что игроки команды забыли забить гол в ворота соперника. Били, били и не забили. Это как же надо было бить, чтобы не забить??? Тренеру теперь головоломка, как сыграть на выезде. Дебют в еврокубках получился очень СУХИМ и засушливым на голы. Сопернику не дали забить, но и сами НЕ ЗАБИЛИ. Хотя имели много моментов для реализации. Может быть и переволновались, но не настолько, чтобы забыть ещё и забивать. Первый тайм ещё можно списать на волнение, но во втором то надо было забивать. Так переволновались, что забыли всё на свете??? А куда смотрел тренер и как он готовил, что команда так сильно переволновалась??? Каждый хотел отличиться, а в итоге не отличился никто. Бывает.
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AEerr
1532645107
интересно!
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VeniaminS
1532670123
Неудачный дебют для Уфы.
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BoltCX
1532684881
Обидно проиграть такому сопернику. У Домжале шансов больше.
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