Главные новости дня. Витиньо покинет ЦСКА, «Уфа» и «Витесс» Слуцкого стартовали с ничьих в ЛЕ

«Уфа» дебютировала в Лиге Европы с нулевой ничьей.

«Витесс» Слуцкого избежал поражения в Лиге Европы, хотя проигрывал в два мяча.

В матче за Суперкубок России не сыграют Головин и Крыховяк.

ЦСКА подписал контракт с Ахметовым.

Полоз продолжит карьеру в «Рубине».

Бердыев считает, что «Зенит» с отрывом выиграет чемпионат России.

Система VAR будет применена на девяти матчах чемпионата и Кубка России.

Витиньо подтвердил информацию о переходе во «Фламенго».

Ари получил российский паспорт.

«МЮ» готов заплатить 65 миллионов за Магуайра.