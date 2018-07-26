Главные новости дня. Витиньо покинет ЦСКА, «Уфа» и «Витесс» Слуцкого стартовали с ничьих в ЛЕ

«Уфа» дебютировала в Лиге Европы с нулевой ничьей.
«Витесс» Слуцкого избежал поражения в Лиге Европы, хотя проигрывал в два мяча.
В матче за Суперкубок России не сыграют Головин и Крыховяк.
ЦСКА подписал контракт с Ахметовым.
Полоз продолжит карьеру в «Рубине».
Бердыев считает, что «Зенит» с отрывом выиграет чемпионат России.
Система VAR будет применена на девяти матчах чемпионата и Кубка России.
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Ари получил российский паспорт.
«МЮ» готов заплатить 65 миллионов за Магуайра.
Источник: Бомбардир.ру