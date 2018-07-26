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Бизнесмен из России Жордания купил голландский «Ден Босх»

26 июля 2018, 18:57
7

Российский бизнесмен Кахи Жордания приобрел «Ден Босх».

Предприниматель начал переговоры о покупке голландского клуба в апреле 2018 года. В начале этой недели стороны заключили контракт, который теперь должен одобрить Королевский футбольный союз Голландии. По договору россиянин станет держателем 99,9% акций клуба.

Жордания – основатель и владелец компании «Ойл Энерджи Групп», которая занимается торговлей нефтепродуктами на внутреннем рынке России.

В прошлом сезоне «Ден Босх» выступал во втором по силе дивизионе Голландии, где занял 11 место.

Источник: ТАСС
Голландия. Эредивизие
Комментарии (7)
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Yev
1532621135
Я даже знаю кого будет тренировать Слуцкий.
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Жёлто-синий
1532622390
Лучше бы из второй Российской лиги купил
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giluxa1963
1532622804
лучше бы Амкар купил
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OfaZavr
1532624230
конечно лучше непонятный голландский клуб купить чем какой-нибудь наш вытащить из трясины.
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KOLBIS
1532631035
Исконно русский бизнесмен...
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zigbert
1532635284
И это происходит на глазах у всех.
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x-x-x-x-x
1532637207
Это Ден Бош а не Босх
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