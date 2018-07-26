Бизнесмен из России Жордания купил голландский «Ден Босх»

Российский бизнесмен Кахи Жордания приобрел «Ден Босх».

Предприниматель начал переговоры о покупке голландского клуба в апреле 2018 года. В начале этой недели стороны заключили контракт, который теперь должен одобрить Королевский футбольный союз Голландии. По договору россиянин станет держателем 99,9% акций клуба.

Жордания – основатель и владелец компании «Ойл Энерджи Групп», которая занимается торговлей нефтепродуктами на внутреннем рынке России.

В прошлом сезоне «Ден Босх» выступал во втором по силе дивизионе Голландии, где занял 11 место.