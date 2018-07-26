Вице-президент РФС: «Надеемся, разрешат продавать пиво на стадионах и посещаемость увеличится. Это можно и нужно сделать»

Вице-президент РФС Сергей Анохин выступил за то, чтобы возобновить продажу пива на российских стадионах. По его мнению, это должно улучшить ситуацию с посещаемостью матчей.

«Надеемся, что разрешат продавать пиво на стадионах и ситуация с посещением улучшится. Мы понимаем, что это можно и нужно сделать. Я понимаю, что на стадионах в Волгограде, Саранске, Самаре это важно. Это уникальные сооружения для городов, места для посещения туристов и местных жителей.

У нас есть опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира, никаких эксцессов не было. Я за продажу. Любые дополнительные доходы в рамках разумного для футбола необходимы», – сказал Анохин.