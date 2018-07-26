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  • Вице-президент РФС: «Надеемся, разрешат продавать пиво на стадионах и посещаемость увеличится. Это можно и нужно сделать»

Вице-президент РФС: «Надеемся, разрешат продавать пиво на стадионах и посещаемость увеличится. Это можно и нужно сделать»

26 июля 2018, 14:31
75

Вице-президент РФС Сергей Анохин выступил за то, чтобы возобновить продажу пива на российских стадионах. По его мнению, это должно улучшить ситуацию с посещаемостью матчей.

«Надеемся, что разрешат продавать пиво на стадионах и ситуация с посещением улучшится. Мы понимаем, что это можно и нужно сделать. Я понимаю, что на стадионах в Волгограде, Саранске, Самаре это важно. Это уникальные сооружения для городов, места для посещения туристов и местных жителей.

У нас есть опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира, никаких эксцессов не было. Я за продажу. Любые дополнительные доходы в рамках разумного для футбола необходимы», – сказал Анохин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (75)
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vladik12
1532605141
Надоели считать футбольную аудиторию непонятным сбродом, которое на стадион может привлечь только пивас. Фу, читать противно такие посылы: "Давайте разрешим пивас, люди сразу потянутся на стадио".
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insider_retro
1532605456
Посещаемость, возможно, и повысится... Но, самое главное, - появится возможность получать деньги за рекламу пива (а позже и других горячительных...), не утруждая себя зрелищностью и комфортом для болельщиков... А, помнится, с какими звучными лозунгами начиналась борьба за здоровье нации!..:))
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amazonaws
1532606179
Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ! Когда одни СПАИВАЮТ, обогащаются и получают бешеные деньги, за счёт УХУДШЕНИЯ здоровья миллионов!!! Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу. Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране. Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения. Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ. Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу! Раз и НАВСЕГДА!!! Пиво на стадионах – это очень ПЛОХО!!! От пива ВРЕДА во сто крат больше, чем от него поступает в бюджет! Обогащается КУЧКА пивоваров и лоббистов, типа Анохина, Колоскова, Прядкина и прочих чиновников РФС, а ВРЕД получают миллионы болельщиков и суммы ВРЕДА не сопоставимые. Как Анохин это не понимает? Госдума ЗАПРЕТИЛА и ТОЧКА! Вопрос закрыт и нечего его чиновникам РФС лоббировать. Возврата нет и быть НЕ МОЖЕТ!!! Чиновникам РФС только бы откаты получать от пивоваров за проталкивание пива на стадионы. А на подрастающее поколение им ГЛУБОКО наплевать! Их собственное благополучие выше здорового образа жизни нашей молодёжи. Пиво надо ГНАТЬ со стадионов! Пиво и спорт НЕСОВМЕСТИМЫ! Пиво на стадионах – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Это не чиновники, а ВРЕДИТЕЛИ!!!
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a-rakhmatov
1532606219
Футбол без пива, как свадьба без невесты......главное чтобы болелы пиво с водкой не мешали..)))
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swot1205
1532606427
сударь, вы больны. быдло просто прибавится и как следствие проблем
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Сержтир
1532607151
Посещаемость увеличится только тогда,когда жизнь улучшится у людей,а это в скором времени не грозит россиянам ,пока у власти воры и проходимцы.
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Zenmaster
1532610634
И рассуждать нечего -- пиво надо разрешать -- и прибыль и удовольствие !!!
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BP
1532611147
Это в барах посещаемость увеличится, а на стадионе нас вроде другое привлекает.
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Vladarg
1532611765
Проблему посещаемости никаким пивом не решить.но,конечно,легче разрешить продажу этого напитка,на этом снова набить себе полные карманы,чем действительно решать проблемы отечественного футбола и проблему посещаемости и зрелищности,в частности
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polt
1532615769
Пиво на стадионе это очень хорошо, но чиновнику РФС ратовать за посещаемость таким образом, а не зрелищностью и качеством футбола, это расписаться в своей профнепригодности.
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