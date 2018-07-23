Главные новости дня. «Спартак» и «Зенит» узнали соперников по еврокубкам, Жоаозиньо перешел в «Динамо»

«Спартак» по результатам жеребьевки в ЛЧ отправится в Швейцарию или Грецию.

«Зенит» в ЛЕ сыграет против словаков или белорусов.

Семин раскритиковал составителей календаря.

«Краснодар» готов потратить 12 миллионов на защитника из «Бордо».

«Динамо» объявило о переходе Жоаозиньо.

Ташаев рассказал о реакции динамовских фанатов на его переход в «Спартак».

«Реал» представил новичка из Украины.

«МЮ» намерен продать Рохо перед покупкой Магуайра.

Терри сообщил, что не собирается завершать карьеру.

Пулишичу не достался приз лучшему игроку матча с «Ливерпулем» из-за законодательства США.