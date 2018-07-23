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Главные новости дня. «Спартак» и «Зенит» узнали соперников по еврокубкам, Жоаозиньо перешел в «Динамо»

23 июля 2018, 20:59
8

«Спартак» по результатам жеребьевки в ЛЧ отправится в Швейцарию или Грецию.

«Зенит» в ЛЕ сыграет против словаков или белорусов.

Семин раскритиковал составителей календаря.

«Краснодар» готов потратить 12 миллионов на защитника из «Бордо».

«Динамо» объявило о переходе Жоаозиньо.

Ташаев рассказал о реакции динамовских фанатов на его переход в «Спартак».

«Реал» представил новичка из Украины.

«МЮ» намерен продать Рохо перед покупкой Магуайра.

Терри сообщил, что не собирается завершать карьеру.

Пулишичу не достался приз лучшему игроку матча с «Ливерпулем» из-за законодательства США.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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KARAT777
1532372492
проход с закрытыми глазами
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Blossiya
1532375078
Значит планируем поездку в Швейцарию или Грецию. Это хорошо)))
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DIDI 23
1532379889
Как то они узнали соперников не точно. Или, или...
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TUMS
1532383959
Посмотрим.
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Ще Гевара
1532404747
Базель достаточно опасен.
Ответить
+50/-50
1532411632
У Спартака опасны оба. Особо швейцарцы. Припоминается, как Сент-Гален превратил мясо в фарш. Базель не лучше, с ним мучился ЦСКА. Базель сегодня - Таулант Джака (брат Гранита), диспетчер Лука Дзуффи, форвард Оберлен, бомбардир Аети. "Наш" ПАОК, хозяин Ваня Саввиди - супертехничный португалец Виеринья, марокканец Эль-Каддури, бразилец Маурисиу, защитник Хачериди. У Зенита проходной двор. Оба клуба "по-зубам" с форой +2.
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