Главные новости дня. «Спартак» и «Зенит» узнали соперников по еврокубкам, Жоаозиньо перешел в «Динамо»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2018 20:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 июля 2018, 08:53

      У Спартака опасны оба. Особо швейцарцы. Припоминается, как Сент-Гален превратил мясо в фарш. Базель не лучше, с ним мучился ЦСКА. Базель сегодня - Таулант Джака (брат Гранита), диспетчер Лука Дзуффи, форвард Оберлен, бомбардир Аети. "Наш" ПАОК, хозяин Ваня Саввиди - супертехничный португалец Виеринья, марокканец Эль-Каддури, бразилец Маурисиу, защитник Хачериди.
      У Зенита проходной двор. Оба клуба "по-зубам" с форой +2.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 24 июля 2018, 06:59

      Базель достаточно опасен.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 24 июля 2018, 01:12

      Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 июля 2018, 00:04

      Как то они узнали соперников не точно. Или, или...

      1
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      Рейтинг: +4681

      Викос > DIDI 23 24 июля 2018, 00:25

      или ПАОК или Базель у Спартака.

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 23 июля 2018, 22:44

      Значит планируем поездку в Швейцарию или Грецию. Это хорошо)))

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > Blossiya 24 июля 2018, 08:55

      Давайте к нам, в Магадан.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 июля 2018, 22:01

      проход с закрытыми глазами

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