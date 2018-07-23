В Кубке России-2019/20 могут ввести четвертую замену

Лучше четверть- и полуфиналы из двух матчей. Если в марте не будет у участников возможности принять на своем поле, то арендовать Фишт в Сочах, у РФПЛ денег хватит.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможности введения в Кубке России четвертой замены в дополнительное время.
Такая практика использовалась на прошедшем чемпионате мира-2018.
«Неплохая идея. Мы тоже гадали, когда это можно будет реализовать. Думаю, это возможно уже в грядущем розыгрыше Кубке России. Посмотрим, не всe сразу», – сказал Прядкин.