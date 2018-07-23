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    В Кубке России-2019/20 могут ввести четвертую замену

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможности введения в Кубке России четвертой замены в дополнительное время.

    Такая практика использовалась на прошедшем чемпионате мира-2018.

    «Неплохая идея. Мы тоже гадали, когда это можно будет реализовать. Думаю, это возможно уже в грядущем розыгрыше Кубке России. Посмотрим, не всe сразу», – сказал Прядкин.

    Источник: Известия

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    23.07.2018 13:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 июля 2018, 19:48

      Лучше четверть- и полуфиналы из двух матчей. Если в марте не будет у участников возможности принять на своем поле, то арендовать Фишт в Сочах, у РФПЛ денег хватит.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 18:32

      правильно, кубок ни чем не отличается от других турниров где в дополнительное время разрешена четвертая замена, раз там ввели то и в кубке тоже необходимо.

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 18:06

      Правильное решение.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 17:24

      А лучше менять сразу финалистов,если они не подходят под лицензии УЕФА...

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