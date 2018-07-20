Путин: «Чемпионат мира-2018 – это только начало для нас»

Президент России Владимир Путин подвел итог заседания по вопросам наследия чемпионата мира-2018. Оно состоялось в Калининграде. Политик призвал не относиться к турниру как к проекту.

«В завершение хотел бы сказать, что у нас этот проект. Не будем относиться к нему так, будто мы что-то завершили и все.

Будем относиться, как что-то начали, и начали масштабно, по-новому. Есть опыт и необходимость действовать в таком же духе в длительной перспективе», – сказал Путин.

Ранее президент отметил игру сборной России.