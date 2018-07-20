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    Путин: «Чемпионат мира-2018 – это только начало для нас»

    Президент России Владимир Путин подвел итог заседания по вопросам наследия чемпионата мира-2018. Оно состоялось в Калининграде. Политик призвал не относиться к турниру как к проекту.

    «В завершение хотел бы сказать, что у нас этот проект. Не будем относиться к нему так, будто мы что-то завершили и все.

    Будем относиться, как что-то начали, и начали масштабно, по-новому. Есть опыт и необходимость действовать в таком же духе в длительной перспективе», – сказал Путин.

    Ранее президент отметил игру сборной России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2018 21:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 21 июля 2018, 16:47

      да ему то что он уйдет через пять лет а там хоть трава не расти

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 21 июля 2018, 11:01

      вы это провинции скажите..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 21 июля 2018, 04:55

      Дедуля совсем плох

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 21 июля 2018, 00:27

      Интересно что имел в виду главный могильщик России.

      2
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 20 июля 2018, 23:15

      Для вас начало, а для нас, похоже, конец (жизни)

      1
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 20 июля 2018, 23:00

      хватит с меня... я хочу до пенсии дожить.....

      5
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 > rammax fcsm 21 июля 2018, 16:46

      а сколько тебе еще?

      0
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      Рейтинг: +26

      Ю.Н.К. 20 июля 2018, 22:56

      В первой части доклада «Золотой мундиаль» ЦАП сообщил о завышенных расходах на подготовку 11 стадионов к чемпионату, а также привел сравнительную стоимость аналогичных стадионов в Европе. Отмечается, что после Олимпиады в Сочи правительство стало более тщательно прятать расходы, скрывая детали и затрудняя общественную антикоррупционную экспертизу. Однако основных бенефициаров футбольных строек все же можно установить. Большую часть бюджетных средств на подготовку ЧМ-2018 получило шесть человек, которые стоят за фирмами-генподрядчками.

      Первые три строчки импровизированного рейтинга занимают депутат из Татарстана Равиль Зиганшин, а также «короли госзаказа» Арас Агаларов и Геннадий Тимченко, которых называют друзьями Владимира Путина. На их фирмы приходится порядка 75% всей суммы, потраченной на возведение стадионов. Далее по списку идут Олег Дерипаска и его бизнес-партнер Егор Андреев, а также братья Пумпянские. Сколько именно миллиардов осело в карманах этих людей, сказать сложно, так как данные по субподрядчикам закрыты от общественности.

      6
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 20 июля 2018, 21:32

      Не думаю что стоит здесь цитировать слова этого знаменитого вруна и болтуна..

      8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 июля 2018, 21:28

      ВВП делает серьезную заявку на ЧЕ 2020...))

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 июля 2018, 21:25

      Катар 2022-для пенсионеров..
      неважно какой катар..В современной психологии ) катарсис понимают как процесс высвобождения психической энергии, эмоциональной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тревоги, конфликта,

      всё равно уже.((
      "Будем относиться, как что-то начали, и начали масштабно, по-новому. Есть опыт и необходимость действовать в таком же духе в длительной перспективе», – сказал Путин.

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