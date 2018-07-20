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    Федун: «От нового сезона жду праздника. Главная задача «Спартака» – победа в РФПЛ»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от нового футбольного сезона. Функционер рассчитывает на праздник.

    «Я жду от нового сезона праздника. Не такого крутого, как был чемпионат мира, но должен быть праздник. Чемпионство — главная задача», – сказал Федун.

    Спартаковцы открывают сезон 28 июля в Москве.

    Источник: Twitter

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    20.07.2018 19:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 июля 2018, 21:55

      Спартак не сможет бороться за золотые медали в этом сезоне.
      Прошлый сезон показал, что Спартак, медленно, но УВЕРЕННО скатывается вниз.
      А внизу золотых медалей нет.
      Они все на верху.
      Плюс уволили Пилипчука.
      Оглушительный провал старта прошлого сезона.
      Громкий ПРОВАЛ концовки чемпионата и розыгрыша Кубка России по футболу.
      Каррера не умеет готовить команды к сезону.

      Спартак потерял миллионы евро из-за поражения от Динамо и вынужден теперь пробиваться через отборы.
      Прямое попадание в ЛЧ гарантировало Спартаку миллионы, а так за них ещё предстоит побороться и не факт, что получат.
      Спартак упустил СЕРЕБРО!
      Вот цена одного поражения Спартака в конце сезона.
      Начало сезона и концовку Спартак ПРОВАЛИЛ.
      Кубок России провалил.
      Вина Карреры, а уволили Пилипчука.

      И как с такими провалами Спартак намерен бороться и за что???
      За места в подвале турнирной таблицы???

      Спартак может выехать только за счёт помощи судей и цены федуновского вопроса и то судьи не всесильны.
      В прошлом сезоне они вытащили Спартак на третье место вместо первого.
      А это провал.
      Федун потратил миллионы евро, а желаемого НЕ ПОЛУЧИЛ!
      И в этом сезоне не получит!!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > amazonaws 20 июля 2018, 23:07

      Знаток, дуй лесом отсюда, твое мнение тут никому не интересно

      3
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > amazonaws 22 июля 2018, 23:38

      бросай курить наркоту! до добра не доведет)

      -1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 21:40

      Задача трудная ,но выполнимая.

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 июля 2018, 21:20

      По подбору исполнителей, чисто теоретически, Спартак сейчас смотрится круче всех.Надеюсь, что и практически Спартак будет первым.

      5
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      Рейтинг: +545

      T_REX 20 июля 2018, 20:33

      На этот сезон ставлю на Зенит, вторым как раз будет Спартак, 3-4 - ЦСКА или Локо, а Краснодар 5й

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 июля 2018, 20:27

      Если учитывать,что ЦСКА,Зенит и Локо тоже ждут праздника,то Федуну надо встать в очередь,года так на три..

      0
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      Рейтинг: +1897

      Aston > за ЦСКА с 1980г 20 июля 2018, 23:08

      Посмотрим,время все расставит по местам, и не тебе решать кому,что и когда ждать

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 июля 2018, 20:26

      в этом сезоне уж точно должны брать чемпионство команда по подбору игроков самая лучшая и сбалансирована по отношению к другим клубам

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 19:48

      полностью поддерживаю! надеюсь будет и праздник и достижения!

      7
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