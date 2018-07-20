Федун: «От нового сезона жду праздника. Главная задача «Спартака» – победа в РФПЛ»

Спартак не сможет бороться за золотые медали в этом сезоне.
Прошлый сезон показал, что Спартак, медленно, но УВЕРЕННО скатывается вниз.
А внизу золотых медалей нет.
Они все на верху.
Плюс уволили Пилипчука.
Оглушительный провал старта прошлого сезона.
Громкий ПРОВАЛ концовки чемпионата и розыгрыша Кубка России по футболу.
Каррера не умеет готовить команды к сезону.
Спартак потерял миллионы евро из-за поражения от Динамо и вынужден теперь пробиваться через отборы.
Прямое попадание в ЛЧ гарантировало Спартаку миллионы, а так за них ещё предстоит побороться и не факт, что получат.
Спартак упустил СЕРЕБРО!
Вот цена одного поражения Спартака в конце сезона.
Начало сезона и концовку Спартак ПРОВАЛИЛ.
Кубок России провалил.
Вина Карреры, а уволили Пилипчука.
И как с такими провалами Спартак намерен бороться и за что???
За места в подвале турнирной таблицы???
Спартак может выехать только за счёт помощи судей и цены федуновского вопроса и то судьи не всесильны.
В прошлом сезоне они вытащили Спартак на третье место вместо первого.
А это провал.
Федун потратил миллионы евро, а желаемого НЕ ПОЛУЧИЛ!
И в этом сезоне не получит!!!
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от нового футбольного сезона. Функционер рассчитывает на праздник.
«Я жду от нового сезона праздника. Не такого крутого, как был чемпионат мира, но должен быть праздник. Чемпионство — главная задача», – сказал Федун.
Спартаковцы открывают сезон 28 июля в Москве.