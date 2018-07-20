Федун: «От нового сезона жду праздника. Главная задача «Спартака» – победа в РФПЛ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от нового футбольного сезона. Функционер рассчитывает на праздник.

«Я жду от нового сезона праздника. Не такого крутого, как был чемпионат мира, но должен быть праздник. Чемпионство — главная задача», – сказал Федун.

Спартаковцы открывают сезон 28 июля в Москве.