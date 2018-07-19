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    В Находке принято решение возродить «Океан»

    Руководство Находки планирует возродить футбольный клуб «Океан». Он был расформирован весной 2017 года из-за отсутствия финансирования.

    «Океан» был многократным чемпионом Приморья, успешно играл на профессиональном уровне и всегда был очень популярен у жителей города.

    К сожалению, из-за отсутствия финансирования команда исчезла. Но это неправильно. Находка – третий по объемам грузоперевалки порт страны, а команду потеряли.

    Даже стыдно, что у других муниципалитетов – намного меньших, чем Находка, – есть свои футбольные команды, а у нас – нет», – приводит слова мэра Бориса Гладких официальный сайт города.

    Клуб должен заявиться на профессиональном уровне в 2019 году. «Океан» выступал в высшей лиге чемпионата России в 1992 и 1993 годах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2018 08:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8892

      vladik12 19 июля 2018, 11:51

      Верное решение.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 19 июля 2018, 11:30

      Вот бы ещё "Амур" в Благовещенске возродили и "Самотлор" в Улан-Удэ и глядишь зона "Восток" ожила бы.

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 июля 2018, 09:53

      отлично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 19 июля 2018, 09:30

      В общем неплохо,но только если команда реальные цели будет ставить.. А не просто существовать,как все команды из их зоны.. Все отказываются от перехода в первую лигу..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 19 июля 2018, 09:21

      Видать есть указание сверху))
      Мы футбольная страна!)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июля 2018, 08:28

      Лучше бы возродили сеть рыбных магазинов " Океан". В Питере несколько лет назад об этом громогласно заявили, но рыба в океане, а мы в чешуе...

      2
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Рубик Докоян 19 июля 2018, 09:54

      И банке из под селедки черную икру продавали!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Бабушка Зильзиля 19 июля 2018, 10:10

      Много чего там можно было купить в своё время.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Рубик Докоян 19 июля 2018, 11:07

      Это точно!

      0
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