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В Находке принято решение возродить «Океан»

19 июля 2018, 08:15
9

Руководство Находки планирует возродить футбольный клуб «Океан». Он был расформирован весной 2017 года из-за отсутствия финансирования.

«Океан» был многократным чемпионом Приморья, успешно играл на профессиональном уровне и всегда был очень популярен у жителей города.

К сожалению, из-за отсутствия финансирования команда исчезла. Но это неправильно. Находка – третий по объемам грузоперевалки порт страны, а команду потеряли.

Даже стыдно, что у других муниципалитетов – намного меньших, чем Находка, – есть свои футбольные команды, а у нас – нет», – приводит слова мэра Бориса Гладких официальный сайт города.

Клуб должен заявиться на профессиональном уровне в 2019 году. «Океан» выступал в высшей лиге чемпионата России в 1992 и 1993 годах.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1531978119
Лучше бы возродили сеть рыбных магазинов " Океан". В Питере несколько лет назад об этом громогласно заявили, но рыба в океане, а мы в чешуе...
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ВикторВВ
1531981275
Видать есть указание сверху)) Мы футбольная страна!)
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mihail200606
1531981838
В общем неплохо,но только если команда реальные цели будет ставить.. А не просто существовать,как все команды из их зоны.. Все отказываются от перехода в первую лигу..
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яйва-яйва
1531983199
отлично!
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woyser
1531989040
Вот бы ещё "Амур" в Благовещенске возродили и "Самотлор" в Улан-Удэ и глядишь зона "Восток" ожила бы.
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vladik12
1531990296
Верное решение.
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