В Находке принято решение возродить «Океан»

Руководство Находки планирует возродить футбольный клуб «Океан». Он был расформирован весной 2017 года из-за отсутствия финансирования.

«Океан» был многократным чемпионом Приморья, успешно играл на профессиональном уровне и всегда был очень популярен у жителей города.

К сожалению, из-за отсутствия финансирования команда исчезла. Но это неправильно. Находка – третий по объемам грузоперевалки порт страны, а команду потеряли.

Даже стыдно, что у других муниципалитетов – намного меньших, чем Находка, – есть свои футбольные команды, а у нас – нет», – приводит слова мэра Бориса Гладких официальный сайт города.

Клуб должен заявиться на профессиональном уровне в 2019 году. «Океан» выступал в высшей лиге чемпионата России в 1992 и 1993 годах.