Главные новости дня. Сборная России – самая эффективная команда ЧМ-2018, «Ювентус» снова включился в борьбу за Головина

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2018 21:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8082

      nik55 19 июля 2018, 07:21

      Сборная России стала самой эффективной командой ЧМ-2018.-----по каким показателям ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 19 июля 2018, 03:40

      Подсадная утка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 19 июля 2018, 02:22

      интересно!

      0
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      Рейтинг: +8877

      GoLenaStop 19 июля 2018, 01:28

      И самая драматичная....

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 19 июля 2018, 00:29

      ok

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