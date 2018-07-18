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Главные новости дня. Сборная России – самая эффективная команда ЧМ-2018, «Ювентус» снова включился в борьбу за Головина

18 июля 2018, 21:53
5

РПЛ и «Матч ТВ» заключили четырехлетний контракт о показе матчей.

Французский фанат лишился часов стоимостью почти в миллион рублей на финале ЧМ-2018.

Заработок Москвы на ЧМ-2018 составил 13 миллиардов.

Сборная России стала самой эффективной командой ЧМ-2018.

Апелляции «Зенита» и «Спартака» отклонены УЕФА.

«Ювентус» хочет перехватить Головина у «Челси».

«Локомотив» интересуется Ильиным из «Урала».

Кирьяков рассказал, за какое слово ударил Рабинера.

Фанаты «Севильи» намерены бойкотировать матч с «Барселоной» за Суперкубок.

Алисон перейдет в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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fosterwow
1531949345
ok
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GoLenaStop
1531952906
И самая драматичная....
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AEerr
1531956144
интересно!
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simoron81
1531960825
Подсадная утка
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nik55
1531974114
Сборная России стала самой эффективной командой ЧМ-2018.-----по каким показателям ?
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