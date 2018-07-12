Главные новости дня. Питана назначен судьей на финал ЧМ-2018, Вида принес извинения России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2018 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 13 июля 2018, 07:27

      Норм. кто открывает ЧМ тот и завершает его ))

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