Главные новости дня. Питана назначен судьей на финал ЧМ-2018, Вида принес извинения России

Главным судьей финала ЧМ-2018 назначен аргентинец.

«Зенит» планирует подписать контракт с Баделем до финала ЧМ-2018.

Перишич рискует пропустить финал ЧМ-2018.

Радимов призвал сдавать билеты на финальный матч ЧМ-2018.

Вида извинился перед Россией за свой поступок.

Головин получил предложения от трех европейских клубов.

«Валенсия» передумала покупать Марио Фернандеса.

Неймар не хочет переходить в «Реал» после ухода Роналду.

«Барселона» объявила о трансфере Лангле.

«Барселона» хочет заменить Иньесту Азаром и готова заплатить 100 миллионов евро.