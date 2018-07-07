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    РФПЛ опубликовала календарь на сезон-2018/19

    РФПЛ опубликовала календарь матчей на сезон-2018/19. Первый тур начнется 28 июля.

    1-й тур

    28 июля (суббота)

    «Урал» – «Анжи» 16:30
    «Спартак» – «Оренбург» 19:00
    «Ростов» – «Ахмат» 21:30

    29 июля (воскресенье)

    «Енисей» – «Зенит» 14:00
    «Арсенал» – «Динамо» 16:30
    «Рубин» – «Краснодар» 19:00

    30 июля (понедельник)

    «Уфа» – «Локомотив» 18:00

    31 июля (вторник)

    «Крылья Советов» – ЦСКА 19:00

    2-й тур

    3 августа (пятница)

    «Динамо» – «Рубин» 19:30

    4 августа (суббота)

    «Урал» – «Краснодар» 14:00
    «Зенит» – «Арсенал» 16:30
    «Локомотив» – «Спартак» 19:00

    5 августа (воскресенье)

    «Крылья Советов» – «Оренбург»16:30
    ЦСКА – «Ростов» 19:00
    «Ахмат» – «Енисей» 21:30

    6 августа (понедельник)

    «Уфа» – «Анжи» 17:30

    3-й тур

    10 августа (пятница)

    «Урал» – «Динамо» 17:30

    11 августа (суббота)

    «Енисей» – ЦСКА 16:30
    «Спартак» – «Анжи» 19:00
    «Ростов» – «Крылья Советов» 21:30

    12 августа (воскресенье)

    «Оренбург» – «Локомотив» 14:00
    «Арсенал» – «Ахмат» 16:30
    «Рубин» – «Зенит» 19:00

    13 августа (понедельник)

    «Уфа» – «Краснодар» 17:30

    4-й тур

    17 августа (пятница)

    «Анжи» – «Оренбург» 19:30

    18 августа (суббота)

    ЦСКА – «Арсенал» 16:30
    «Краснодар» – «Спартак» 19:00
    «Ахмат» – «Рубин» 21:30

    19 августа (воскресенье)

    «Крылья Советов» – «Локомотив» 16:30
    «Зенит» – «Урал» 19:00
    «Ростов» – «Енисей» 21:30

    20 августа (понедельник)

    «Динамо» – «Уфа» 19:30

    5-й тур

    24 августа (пятница)

    «Арсенал» – «Ростов» 19:30

    25 августа (суббота)

    «Урал» – «Ахмат» 14:00
    «Рубин» – ЦСКА 16:30
    «Спартак» – «Динамо» 19:00

    26 августа (воскресенье)

    «Оренбург» – «Краснодар» 14:00
    «Уфа» – «Зенит» 16:30
    «Локомотив» – «Анжи» 19:00

    27 августа (понедельник)

    «Енисей» – «Крылья Советов» 17:30

    6-й тур

    31 августа (пятница)

    «Ростов» – «Рубин» 19:30

    1 сентября (суббота)

    «Крылья Советов» – «Анжи» 14:00
    ЦСКА – «Урал» 16:30
    «Краснодар» – «Локомотив» 19:00

    2 сентября (воскресенье)

    «Енисей» – «Арсенал» 14:00
    «Динамо» – «Оренбург» 16:30
    «Зенит» – «Спартак» 19:00
    «Ахмат» – «Уфа» 21:30

    Полное расписание можно посмотреть здесь.

    Источник: РПЛ

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    07.07.2018 21:32
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +304

      Антисемит 8 июля 2018, 00:16

      Динамо - следующий чемпион? =)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 7 июля 2018, 21:54

      Енисею хоть стадик стелали или опять в школьном зале играть будут?

      0
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