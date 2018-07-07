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РФПЛ опубликовала календарь на сезон-2018/19

7 июля 2018, 21:32
2

РФПЛ опубликовала календарь матчей на сезон-2018/19. Первый тур начнется 28 июля.

1-й тур

28 июля (суббота)

«Урал» – «Анжи» 16:30
«Спартак» – «Оренбург» 19:00
«Ростов» – «Ахмат» 21:30

29 июля (воскресенье)

«Енисей» – «Зенит» 14:00
«Арсенал» – «Динамо» 16:30
«Рубин» – «Краснодар» 19:00

30 июля (понедельник)

«Уфа» – «Локомотив» 18:00

31 июля (вторник)

«Крылья Советов» – ЦСКА 19:00

2-й тур

3 августа (пятница)

«Динамо» – «Рубин» 19:30

4 августа (суббота)

«Урал» – «Краснодар» 14:00
«Зенит» – «Арсенал» 16:30
«Локомотив» – «Спартак» 19:00

5 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Оренбург»16:30
ЦСКА – «Ростов» 19:00
«Ахмат» – «Енисей» 21:30

6 августа (понедельник)

«Уфа» – «Анжи» 17:30

3-й тур

10 августа (пятница)

«Урал» – «Динамо» 17:30

11 августа (суббота)

«Енисей» – ЦСКА 16:30
«Спартак» – «Анжи» 19:00
«Ростов» – «Крылья Советов» 21:30

12 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Локомотив» 14:00
«Арсенал» – «Ахмат» 16:30
«Рубин» – «Зенит» 19:00

13 августа (понедельник)

«Уфа» – «Краснодар» 17:30

4-й тур

17 августа (пятница)

«Анжи» – «Оренбург» 19:30

18 августа (суббота)

ЦСКА – «Арсенал» 16:30
«Краснодар» – «Спартак» 19:00
«Ахмат» – «Рубин» 21:30

19 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Локомотив» 16:30
«Зенит» – «Урал» 19:00
«Ростов» – «Енисей» 21:30

20 августа (понедельник)

«Динамо» – «Уфа» 19:30

5-й тур

24 августа (пятница)

«Арсенал» – «Ростов» 19:30

25 августа (суббота)

«Урал» – «Ахмат» 14:00
«Рубин» – ЦСКА 16:30
«Спартак» – «Динамо» 19:00

26 августа (воскресенье)

«Оренбург» – «Краснодар» 14:00
«Уфа» – «Зенит» 16:30
«Локомотив» – «Анжи» 19:00

27 августа (понедельник)

«Енисей» – «Крылья Советов» 17:30

6-й тур

31 августа (пятница)

«Ростов» – «Рубин» 19:30

1 сентября (суббота)

«Крылья Советов» – «Анжи» 14:00
ЦСКА – «Урал» 16:30
«Краснодар» – «Локомотив» 19:00

2 сентября (воскресенье)

«Енисей» – «Арсенал» 14:00
«Динамо» – «Оренбург» 16:30
«Зенит» – «Спартак» 19:00
«Ахмат» – «Уфа» 21:30

Полное расписание можно посмотреть здесь.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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GoldPlayFIFARus9
1530989664
Енисею хоть стадик стелали или опять в школьном зале играть будут?
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Антисемит
1530998214
Динамо - следующий чемпион? =)
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