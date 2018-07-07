РФПЛ опубликовала календарь на сезон-2018/19

РФПЛ опубликовала календарь матчей на сезон-2018/19. Первый тур начнется 28 июля.
1-й тур
28 июля (суббота)
«Урал» – «Анжи» 16:30
«Спартак» – «Оренбург» 19:00
«Ростов» – «Ахмат» 21:30
29 июля (воскресенье)
«Енисей» – «Зенит» 14:00
«Арсенал» – «Динамо» 16:30
«Рубин» – «Краснодар» 19:00
30 июля (понедельник)
«Уфа» – «Локомотив» 18:00
31 июля (вторник)
«Крылья Советов» – ЦСКА 19:00
2-й тур
3 августа (пятница)
«Динамо» – «Рубин» 19:30
4 августа (суббота)
«Урал» – «Краснодар» 14:00
«Зенит» – «Арсенал» 16:30
«Локомотив» – «Спартак» 19:00
5 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Оренбург»16:30
ЦСКА – «Ростов» 19:00
«Ахмат» – «Енисей» 21:30
6 августа (понедельник)
«Уфа» – «Анжи» 17:30
3-й тур
10 августа (пятница)
«Урал» – «Динамо» 17:30
11 августа (суббота)
«Енисей» – ЦСКА 16:30
«Спартак» – «Анжи» 19:00
«Ростов» – «Крылья Советов» 21:30
12 августа (воскресенье)
«Оренбург» – «Локомотив» 14:00
«Арсенал» – «Ахмат» 16:30
«Рубин» – «Зенит» 19:00
13 августа (понедельник)
«Уфа» – «Краснодар» 17:30
4-й тур
17 августа (пятница)
«Анжи» – «Оренбург» 19:30
18 августа (суббота)
ЦСКА – «Арсенал» 16:30
«Краснодар» – «Спартак» 19:00
«Ахмат» – «Рубин» 21:30
19 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Локомотив» 16:30
«Зенит» – «Урал» 19:00
«Ростов» – «Енисей» 21:30
20 августа (понедельник)
«Динамо» – «Уфа» 19:30
5-й тур
24 августа (пятница)
«Арсенал» – «Ростов» 19:30
25 августа (суббота)
«Урал» – «Ахмат» 14:00
«Рубин» – ЦСКА 16:30
«Спартак» – «Динамо» 19:00
26 августа (воскресенье)
«Оренбург» – «Краснодар» 14:00
«Уфа» – «Зенит» 16:30
«Локомотив» – «Анжи» 19:00
27 августа (понедельник)
«Енисей» – «Крылья Советов» 17:30
6-й тур
31 августа (пятница)
«Ростов» – «Рубин» 19:30
1 сентября (суббота)
«Крылья Советов» – «Анжи» 14:00
ЦСКА – «Урал» 16:30
«Краснодар» – «Локомотив» 19:00
2 сентября (воскресенье)
«Енисей» – «Арсенал» 14:00
«Динамо» – «Оренбург» 16:30
«Зенит» – «Спартак» 19:00
«Ахмат» – «Уфа» 21:30
Полное расписание можно посмотреть здесь.