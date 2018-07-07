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Британского журналиста усыпили и обокрали в московском такси

7 июля 2018, 12:58
36

Один из московских таксистов обокрал футбольного обозревателя телекомпании BBC, приехавшего в Россию освещать чемпионат мира-2018.

«Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании BBC, чтобы освещать чемпионат мира по футболу. с заявлением о пропаже личных вещей и денег.

Потерпевший пояснил, что ночью с 5 на 6 июля он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе. Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт. Позднее с карты была списана сумма более 500 фунтов «, – сообщил осведомленный источник.

Общий ущерб составил около 1 тысячи фунтов стерлингов. В настоящее время преступника ищут правоохранительные органы.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира
Комментарии (36)
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пряник929
1530957903
Надеюсь таксист был не новичек и клиент будет жить...
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KOLBIS
1530957940
Позднее с карты была списана сумма более 500 фунтов...просто в бумажнике напротив каждой карты был наклеен пин-код...Чисто английская практичность...
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SPACE TRUCKIN
1530958164
англичане столько наплели уже на всех уровнях,что даже как то и не верится особо - сейчас их СМИ всё раздуют как обычно...типа банды таксистов-кавказцев нападают и насильно поят кофе с коньяком,а потом надругаются...
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STAFOR13
1530958489
это всё "новичок" ... британцы не могут успокоиться, главное что бы наша полиция выяснила всё, на 90% это ложь (угостили кофе в такси, думаю у нас бы более суровее сделали), суток на 15 посадили да ещё и солидный штраф влепили...
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insider_retro
1530958633
Британского осветителя чемпионата, элементарно заклофелинили...)) Теперь в недрах его обманутого мозга родится какая-нибудь мерзопакостная статейка, замешанная на брендах Большого театра и впечатлениях о ночном метро!..))
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Project Бабангида
1530958657
тут вам не европа, радуйся что очко целое!
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Vickont
1530959124
И вообще, у нас не принято усыплять кофе! У нас только два метода усыпления: либо колыбельная "Баю, баюшки, баю...", либо "Новичок". Так что ложь и провокация!
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vladimir-7
1530960383
Перед уходом на сон, британский журналист быстренько сообщил таксисту пин-код банковской карты и уснул, а когда проснулся, то уже был в метро на платформе.
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Krossmen73
1530970178
А в кофе был аналог яда из Солсберри под названием "дурачок"?
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OfaZavr
1530978615
сколько раз поди говорили в детстве не бери ничего у незнакомых и тем более не пей чем угощают непонятные "добряки"))
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