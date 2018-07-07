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    Британского журналиста усыпили и обокрали в московском такси

    Один из московских таксистов обокрал футбольного обозревателя телекомпании BBC, приехавшего в Россию освещать чемпионат мира-2018.

    «Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании BBC, чтобы освещать чемпионат мира по футболу. с заявлением о пропаже личных вещей и денег.

    Потерпевший пояснил, что ночью с 5 на 6 июля он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе. Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт. Позднее с карты была списана сумма более 500 фунтов «, – сообщил осведомленный источник.

    Общий ущерб составил около 1 тысячи фунтов стерлингов. В настоящее время преступника ищут правоохранительные органы.

    Источник: Интерфакс

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    07.07.2018 12:58
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 7 июля 2018, 20:50

      Взял левого таксиста, то есть искал приключений на свою голову и нашёл. В нормальном такси кофе не подают :)

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 20:04

      Такси с кофе - это что то новое.

      1
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 7 июля 2018, 19:56

      это каким надо быть имбецилом... детсий сад какой -то

      -1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 7 июля 2018, 19:32

      А был ли мальчик??? бредни пьяного англосакса заглотившего стакан " новичка"

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 18:50

      сколько раз поди говорили в детстве не бери ничего у незнакомых и тем более не пей чем угощают непонятные "добряки"))

      4
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 7 июля 2018, 17:17

      Однозначно - трындёж

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 16:48

      Это он от нашего крепко заваренного кофе отрубился. А если бы ему стакан "миллеровки" налили ?... Очнулся бы не у метро Динамо, а под Тауэрским мостом в Лондоне...

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 июля 2018, 16:29

      А в кофе был аналог яда из Солсберри под названием "дурачок"?

      5
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июля 2018, 15:03

      Эти англичане о.ули совсем. Сейчас еще одно дело Скрипалей откроют. Сидели бы там на своем острове,жрали бы и пили на бабки наших миллиардеров и все было бы хорошо. Правительство объявило байкот ЧМ в России-чего приперлись. А нам еще играть с ними в полуфинале. А если выиграем? Остров под воду уйдет от ярости.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2018, 14:01

      пусть ё... не счёлкает

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