Британского журналиста усыпили и обокрали в московском такси

Один из московских таксистов обокрал футбольного обозревателя телекомпании BBC, приехавшего в Россию освещать чемпионат мира-2018.

«Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании BBC, чтобы освещать чемпионат мира по футболу. с заявлением о пропаже личных вещей и денег.

Потерпевший пояснил, что ночью с 5 на 6 июля он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе. Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт. Позднее с карты была списана сумма более 500 фунтов «, – сообщил осведомленный источник.

Общий ущерб составил около 1 тысячи фунтов стерлингов. В настоящее время преступника ищут правоохранительные органы.