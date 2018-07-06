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    Эзатолахи проверили на допинг еще раз. Он не употреблял запрещенных препаратов

    Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Саид Эзатолахи не будет наказан за применение запрещенных препаратов. Ранее сообщалось, что в крови футболиста было выявлено сильное превышение нормы лютеинизирующего гормона, помогающего вырабатывать тестостерон.

    «ФИФА дополнительно проверила иранца Эзатолахи. Ситуация такая: в его крови не найдено никаких следов приема запрещенных веществ. А это значит, что лютеинизирующий гормон появился в его организме не из-за допинга.

    Дело в отношении Эзатолахи закрыто», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Telegram

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    06.07.2018 17:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2018, 19:52

      Не-не..
      давайте уж пункцию возьмём и мазок из .ш.опы..

      Хреново с такой фамилией жить..
      Опять-таки -в метро проблемы.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 июля 2018, 18:16

      Дурь! Если препарат в организме есть-то есть! Не может такого быть, что в моче есть, а в крови нет! Другой вопрос: зачем что-то обнародовать, если анализ не окончателен и нет полной уверенности в применении допинга?

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