Эзатолахи проверили на допинг еще раз. Он не употреблял запрещенных препаратов

Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Саид Эзатолахи не будет наказан за применение запрещенных препаратов. Ранее сообщалось, что в крови футболиста было выявлено сильное превышение нормы лютеинизирующего гормона, помогающего вырабатывать тестостерон.

«ФИФА дополнительно проверила иранца Эзатолахи. Ситуация такая: в его крови не найдено никаких следов приема запрещенных веществ. А это значит, что лютеинизирующий гормон появился в его организме не из-за допинга.

Дело в отношении Эзатолахи закрыто», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».