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  • Эзатолахи проверили на допинг еще раз. Он не употреблял запрещенных препаратов

Эзатолахи проверили на допинг еще раз. Он не употреблял запрещенных препаратов

6 июля 2018, 17:41
2

Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Саид Эзатолахи не будет наказан за применение запрещенных препаратов. Ранее сообщалось, что в крови футболиста было выявлено сильное превышение нормы лютеинизирующего гормона, помогающего вырабатывать тестостерон.

«ФИФА дополнительно проверила иранца Эзатолахи. Ситуация такая: в его крови не найдено никаких следов приема запрещенных веществ. А это значит, что лютеинизирующий гормон появился в его организме не из-за допинга.

Дело в отношении Эзатолахи закрыто», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник: Telegram
Комментарии (2)
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Serjoga
1530890193
Дурь! Если препарат в организме есть-то есть! Не может такого быть, что в моче есть, а в крови нет! Другой вопрос: зачем что-то обнародовать, если анализ не окончателен и нет полной уверенности в применении допинга?
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shinnik
1530895970
Не-не.. давайте уж пункцию возьмём и мазок из .ш.опы.. Хреново с такой фамилией жить.. Опять-таки -в метро проблемы.
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