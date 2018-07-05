Главные новости дня. «Ювентус» близок к покупке Роналду, Гвардиола может возглавить сборную Аргентины

Дель Боске назвал победу сборной России над Испанией «антифутболом».

Отбитый Акинфеевым пенальти будет увековечен на медали из золота.

Сборная России не получит денег за ЧМ-2018.

«Карпаты» расторгли контракт с вратарем, который праздновал выход России в 1/4 финала.

Сборная Аргентины планирует пригласить тренером Хосепа Гвардиолу.

Ривалдо посоветовал Неймару и дальше падать и тянуть время.

Роналду может перейти в «Ювентус» уже завтра.

«Валенсия» интересуется Марио Фернандесом.

«Спартак» может продать Промеса за 30 миллионов евро. Но не ниже.

Главным вратарем «Ливерпуля» снова будет Кариус.