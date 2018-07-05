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Главные новости дня. «Ювентус» близок к покупке Роналду, Гвардиола может возглавить сборную Аргентины

5 июля 2018, 21:03
1

Дель Боске назвал победу сборной России над Испанией «антифутболом».

Отбитый Акинфеевым пенальти будет увековечен на медали из золота.

Сборная России не получит денег за ЧМ-2018.

«Карпаты» расторгли контракт с вратарем, который праздновал выход России в 1/4 финала.

Сборная Аргентины планирует пригласить тренером Хосепа Гвардиолу.

Ривалдо посоветовал Неймару и дальше падать и тянуть время.

Роналду может перейти в «Ювентус» уже завтра.

«Валенсия» интересуется Марио Фернандесом.

«Спартак» может продать Промеса за 30 миллионов евро. Но не ниже.

Главным вратарем «Ливерпуля» снова будет Кариус.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Zubo
1530828001
Дело совсем не в тренере или не совсем в тренере
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