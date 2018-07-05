Иностранные болельщики выбрали самые красивые станции столичного метро

Иностранные болельщики, посетившие Москву во время проведения чемпионата мира-2018, выбрали самые красивые станции столичного метро.

«Список подготовили французские архитекторы, которые приехали в Россию на чемпионат мира поддержать свою сборную.

По версии иностранных гостей, на Сокольнической линии самая красивая станция – «Комсомольская», на Замоскворецкой – «Маяковская», на Арбатско-Покровской – «Парк Победы», на Кольцевой – «Таганская», на Таганско-Краснопресненской – «Пушкинская», – рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В столичной подземке во время чемпионата мира по футболу-2018 проводят экскурсии для туристов на русском и английском языках. В ходе экскурсий посетителям рассказывают как о давно функционирующих, так и о только что построенных станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Также болельщики могут взять напрокат аудиогид с экскурсиями на русском, английском и китайском языках. В ходе прогулки можно познакомиться с историей развития столичной подземки.