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    Иностранные болельщики выбрали самые красивые станции столичного метро

    Иностранные болельщики, посетившие Москву во время проведения чемпионата мира-2018, выбрали самые красивые станции столичного метро.

    «Список подготовили французские архитекторы, которые приехали в Россию на чемпионат мира поддержать свою сборную.

    По версии иностранных гостей, на Сокольнической линии самая красивая станция – «Комсомольская», на Замоскворецкой – «Маяковская», на Арбатско-Покровской – «Парк Победы», на Кольцевой – «Таганская», на Таганско-Краснопресненской – «Пушкинская», – рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

    В столичной подземке во время чемпионата мира по футболу-2018 проводят экскурсии для туристов на русском и английском языках. В ходе экскурсий посетителям рассказывают как о давно функционирующих, так и о только что построенных станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Также болельщики могут взять напрокат аудиогид с экскурсиями на русском, английском и китайском языках. В ходе прогулки можно познакомиться с историей развития столичной подземки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2018 10:41
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