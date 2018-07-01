Головин: «Мы совершили небольшое чудо. Но долго радоваться нельзя»

Полузащитник сборной России Александр Головин после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1, 4:3 по пен.) выразил мнение, что команда совершила чудо.

«Совсем невероятные ощущения были изначально. Это сон или сказка. Но теперь понимаю, что мы совершили небольшое чудо.

Мы понимали, что Испания контролирует мяч всегда, и готовились к этому. С самого начала мы верили, что можем пройти. У испанцев есть проблемы в обороне. Самым сложным было терпеть.

В серии пенальти помогло хладнокровие. Долго радоваться нельзя, впереди еще более важные игры. Соперники дальше не важны, слабых нет», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ»..

Матч 1/4 финала наша команда проведет 7 июля.

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям