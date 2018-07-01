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    Головин: «Мы совершили небольшое чудо. Но долго радоваться нельзя»

    Полузащитник сборной России Александр Головин после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1, 4:3 по пен.) выразил мнение, что команда совершила чудо.

    «Совсем невероятные ощущения были изначально. Это сон или сказка. Но теперь понимаю, что мы совершили небольшое чудо.

    Мы понимали, что Испания контролирует мяч всегда, и готовились к этому. С самого начала мы верили, что можем пройти. У испанцев есть проблемы в обороне. Самым сложным было терпеть.

    В серии пенальти помогло хладнокровие. Долго радоваться нельзя, впереди еще более важные игры. Соперники дальше не важны, слабых нет», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ»..

    Матч 1/4 финала наша команда проведет 7 июля.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 20:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 2 июля 2018, 01:26

      Александр как всегда целомудрие помогает ему! Спасибо команде и дай бог пройти в 1/2!

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 1 июля 2018, 21:51

      Почти 16 км пробежал!,,, Я ***** ,,,, выносливость на приделе!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2018, 20:38

      в полуфинал бы выйти вот было бы здорово!

      0
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 1 июля 2018, 20:33

      Спасибо за терпение. Заслужили. Это - очередная наша ПОБЕДА! Не останавливаться!

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 1 июля 2018, 20:29

      Здравый коментарий лидера. Удачи тебе Саша и всей сборной.

      6
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > 1 июля 2018, 21:04

      Ты про свой что ли?

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 1 июля 2018, 20:29

      А Сашка еще зажжет !!!

      3
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