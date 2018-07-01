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  • Головин: «Мы совершили небольшое чудо. Но долго радоваться нельзя»

Головин: «Мы совершили небольшое чудо. Но долго радоваться нельзя»

1 июля 2018, 20:24
7

Полузащитник сборной России Александр Головин после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1, 4:3 по пен.) выразил мнение, что команда совершила чудо.

«Совсем невероятные ощущения были изначально. Это сон или сказка. Но теперь понимаю, что мы совершили небольшое чудо.

Мы понимали, что Испания контролирует мяч всегда, и готовились к этому. С самого начала мы верили, что можем пройти. У испанцев есть проблемы в обороне. Самым сложным было терпеть.

В серии пенальти помогло хладнокровие. Долго радоваться нельзя, впереди еще более важные игры. Соперники дальше не важны, слабых нет», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ»..

Матч 1/4 финала наша команда проведет 7 июля.

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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zico2205
1530466158
А Сашка еще зажжет !!!
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РМЗ
1530466194
Здравый коментарий лидера. Удачи тебе Саша и всей сборной.
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GoLenaStop
1530466425
Спасибо за терпение. Заслужили. Это - очередная наша ПОБЕДА! Не останавливаться!
Ответить
Garrincha58
1530466722
в полуфинал бы выйти вот было бы здорово!
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_Kesh_Suntar_
1530471117
Почти 16 км пробежал!,,, Я ***** ,,,, выносливость на приделе!
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Dellleone
1530483987
Александр как всегда целомудрие помогает ему! Спасибо команде и дай бог пройти в 1/2!
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