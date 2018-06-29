Матчи группового этапа ЧМ-2018 посетило более 2 миллионов человек

Накануне завершилась групповая стадия чемпионата мира-2018. 48 матчей мирового первенства состоялись на 12 стадионах в 11 городах России с 14 по 28 июня.

Всего матчи группового этапа посетили 2 миллиона 178 тысяч 894 зрителя. Миллионный болельщик был зафиксирован 21 июня на матче между сборными Дании и Австралии, а двухмиллионный – в минувшую среду, когда состоялись игры Сербия – Бразилия и Швейцария – Коста-Рика.

В ФИФА сообщили, что на этой стадии было распределено более 2,6 миллиона билетов.