Правительство РФ выделило дополнительно 800 миллионов на чемпионат мира-2018

Правительство РФ выделило Министерству спорта более 800 миллионов рублей на дополнительные расходы, связанные с проведением в стране чемпионата мира-2018, информирует официальный портал правовой информации.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующие распоряжения в субботу, 23 июня.

Власти страны выделили порядка 334 миллионов рублей на эксплуатацию спортивных арен и тренировочных площадок в Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Волгограде.

На использование временной инфраструктуры правительство выделило 481 миллион рублей.