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  • Правительство РФ выделило дополнительно 800 миллионов на чемпионат мира-2018

Правительство РФ выделило дополнительно 800 миллионов на чемпионат мира-2018

26 июня 2018, 17:59
31

Правительство РФ выделило Министерству спорта более 800 миллионов рублей на дополнительные расходы, связанные с проведением в стране чемпионата мира-2018, информирует официальный портал правовой информации.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующие распоряжения в субботу, 23 июня.

Власти страны выделили порядка 334 миллионов рублей на эксплуатацию спортивных арен и тренировочных площадок в Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Волгограде.

На использование временной инфраструктуры правительство выделило 481 миллион рублей.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (31)
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InterMilLano1908
1530025966
Просто замечательно ! На 800млн можно было бы все забайкалья отстроить, мда уверен что путин и его шаражка до конца срока не доживут...
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Патронташ
1530026448
А где на борьбу с воздушными армиями злобных бакланов?
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SmilingDevil
1530027438
Ничего ! Если, что либо пен. возраст на годик поднимут, либо ндс 1% добавят и всё в ажуре
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Decorhome
1530027491
НДС 20% возместит не переживайте
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aam
1530027504
Пир во время чумы....(проснулись а НДС 20, бензин 100, до пенсии не дожить...)
Ответить
red_blue_fury
1530027781
не за горами баррикады...
Ответить
Axe111
1530028564
Не нажрались ещё миллиардами
Ответить
cska-62
1530028773
На чём бы ещё скоммуниздить? - подумал бывший член КПСС Д.А.Медведев. Это у него, можно сказать, генетическое.
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VVM1964
1530029251
А в остальном - " денег нет , вы держитесь там " .
Ответить
zigbert
1530039407
Кому они интересно достанутся?
Ответить
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