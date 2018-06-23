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    Трем английским фанатам запретили посещать матчи ЧМ. Они пели песни о Гитлере в Волгограде 

    Магистратский суд Лестера вынес решение по делу английского фаната, который пел песни о Гитлере в Волгограде, а также демонстрировал нацистское приветствие. Помимо этого, в песне упоминался концентрационный лагерь Освенцим.

    57-летнему Майклу Герберту на пять лет запретили посещать футбольные матчи. Решение по делу двух других болельщиков, которые песни с Гербертом, будет принято во вторник. На время расследования им запрещено посещать матчи ЧМ.

    Английские фанаты в Волгограде пели песни о Гитлере. Полиция начала расследование

    Источник: Skysports

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    23.06.2018 22:43
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 00:07

      Поделом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 24 июня 2018, 12:00

      на кол суку фашистскую!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь 24 июня 2018, 10:51

      Иногда, закон - действительно, закон... Но редко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 24 июня 2018, 08:32

      провокаторы ... ((( гнилые людишки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 июня 2018, 07:27

      Всего три? Не верю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 23 июня 2018, 23:56

      Выпороть и депортировать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 23 июня 2018, 23:20

      Какой нах болельщик? Он ехал в Волгоград именно с этой целью... В нашу турягу его.., и с ним там сделают то, что парни ниже написали..

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 июня 2018, 23:12

      порвать очко гавнюкам..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 июня 2018, 23:07

      Культурная нация, мля...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 23 июня 2018, 23:04

      Надо было в Волгу-матушку окунуть , да раков покормить....С отморозками - только так....

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