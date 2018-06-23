Трем английским фанатам запретили посещать матчи ЧМ. Они пели песни о Гитлере в Волгограде 

Магистратский суд Лестера вынес решение по делу английского фаната, который пел песни о Гитлере в Волгограде, а также демонстрировал нацистское приветствие. Помимо этого, в песне упоминался концентрационный лагерь Освенцим.

57-летнему Майклу Герберту на пять лет запретили посещать футбольные матчи. Решение по делу двух других болельщиков, которые песни с Гербертом, будет принято во вторник. На время расследования им запрещено посещать матчи ЧМ.

Английские фанаты в Волгограде пели песни о Гитлере. Полиция начала расследование