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    «Реал» хочет приобрести Лукаку на замену Бензема

    «Реал» заинтересован в покупке нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку этим летом.

    Сливочные хотят заменить 25-летним нападающим уже немолодого Карима Бензема. В Мадриде считают, что бельгиец добавит мощи атаке команды.

    В прошлом сезоне Лукаку принял участие в 51 матче, записав на свой счет 27 голов и девять результативных передач. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2022 года. По оценке Transfermarkt стоимость форварда составляет 90 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    23.06.2018 01:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 21:16

      Как бы не сесть ему там на лавку.

      1
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      Рейтинг: +846

      sined1951 24 июня 2018, 14:13

      Неравноценная замена, Лукаку слабее. Да и в Реале все играют в первую очередь на Роналду, а не на центрфорварда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 23 июня 2018, 13:29

      Он же только середнякам забивает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      tulala1977 23 июня 2018, 09:02

      Какого х*ра ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 июня 2018, 05:27

      Ценник будет примерно 150 !

      0
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      Рейтинг: +18

      Илько 23 июня 2018, 02:58

      Я бы на месте МЮ в лице Маура махнулся бы Лукаку на Бензема+доплата какая-нибудь.

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 23 июня 2018, 01:58

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