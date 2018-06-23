«Реал» хочет приобрести Лукаку на замену Бензема

«Реал» заинтересован в покупке нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку этим летом.

Сливочные хотят заменить 25-летним нападающим уже немолодого Карима Бензема. В Мадриде считают, что бельгиец добавит мощи атаке команды.

В прошлом сезоне Лукаку принял участие в 51 матче, записав на свой счет 27 голов и девять результативных передач. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2022 года. По оценке Transfermarkt стоимость форварда составляет 90 миллионов евро.