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    Новички в «Спартаке» появятся только когда клуб продаст некоторых игроков

    Отсутствие приобретений в «Спартаке» этим летом связано с тем, что средства на трансферы руководство планирует выделить только с продаж футболистов, сообщает телеграм-канал Спартак-inside.

    По информации источника, в ближайшее время можно ожидать лишь прихода в клуб полузащитника Александра Ташаева из «Динамо».

    В нынешнее межсезонье красно-белые пока пополнились лишь одним футболистом – центральным защитником «Гента» Самуэлем Жиго.

    Источник: Telegram

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    22.06.2018 23:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 11:52

      правильно, точечное и грамотное усиление требует правильно распределить средства а не тупо набирать , тем более раз приходиться их считать.

      6
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 23 июня 2018, 08:43

      А как иначе? Иначе нельзя. Если только у тебя денег куры не клюют и ты с легкостью можешь разбазаривать. Спартак не арендует стадион за 1 руб, не получает подарков от бюджета и вынужден считать доходы-расходы.

      10
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > 23 июня 2018, 11:20

      вклад Лукойла в бюджет клуба составляет 20%. Остальное - лично Федун и то, что зарабатываем сами. Нужны ли еще пояснения и сравнения?

      7
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      Рейтинг: +3843

      BP > Blossiya 23 июня 2018, 14:12

      я бы еще у Миллера поинтересовался, сколько личных копеек он вкладываетв Зенит:)

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 июня 2018, 01:44

      кандидатов на продажу то много, вопрос в том возьмут ли их...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июня 2018, 01:28

      Двигаться надо уверенно, но аккуратно.Не форсируя события.Спартак под руководством Массимо именно так и делает.Удачи Каррере.Удачи красно белому коллективу.

      11
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 22 июня 2018, 23:48

      логично. Жить надо по средствам и работать на скамейку.

      12
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      Рейтинг: +1897

      Aston 22 июня 2018, 23:31

      Что за дно этот канал и сейчас тупой вброс?

      4
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 23:29

      Жиго и Ташаев - это уже очень хорошо. Количество не главное.

      15
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      Рейтинг: +27

      Viktor-Spartak > DOCTOR PENALTY 23 июня 2018, 00:49

      согласен. Иногда вредно делать большие изменения с новичками, начинает лихорадить команду.

      9
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