Новички в «Спартаке» появятся только когда клуб продаст некоторых игроков

Отсутствие приобретений в «Спартаке» этим летом связано с тем, что средства на трансферы руководство планирует выделить только с продаж футболистов, сообщает телеграм-канал Спартак-inside.

По информации источника, в ближайшее время можно ожидать лишь прихода в клуб полузащитника Александра Ташаева из «Динамо».

В нынешнее межсезонье красно-белые пока пополнились лишь одним футболистом – центральным защитником «Гента» Самуэлем Жиго.