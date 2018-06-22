Главные новости дня. Хорватия разгромила Аргентину, Джан – игрок «Ювентуса»

Хорватия разгромила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ.
Франция обыграла Перу и обеспечила себе выход из группы на ЧМ.
Дания и Австралия сыграли вничью. Серия Шмейхеля без голов прервалась на 571-й минуте.
Fotomac: «Спартак» и «Зенит» хотят летом купить Нойштедтера.
Игру Аргентина – Хорватия посетили 43319 зрителей. Это стало рекордом для арены в Нижнем Новгороде.
Мбаппе – самый молодой автор гола сборной Франции на ЧМ.
Эмери дал добро на переход Головина в «Арсенал».
Официально: Джан – футболист «Ювентуса».
Источник: Бомбардир.ру