Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. Головин в сборной первого тура ЧМ, Дзагоев может вернуться до плей-офф

    Неймар подстригся после критики Кантоны в адрес своей прически.

    Уткин: «Хочу поздравить с победой над Египтом главного тренера сборной России – Случай».

    ЦСКА объявил о договоренности с «Бристоль Сити» по трансферу Магнуссона.

    После матча Россия – Египет со стадиона «Санкт-Петербург» вывезли 33 грузовика мусора.

    Головин вошел в сборную первого тура ЧМ-2018 по версии InStat.

    Дзагоев может вернуться в общую группу сборной России до начала плей-офф.

    Комментатор ESPN: «Головин усилил бы любую команду АПЛ кроме «Манчестер Сити».

    Амрабат: «Судья матча Португалия – Марокко просил у Роналду футболку».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2018 21:57
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      suharidze 21 июня 2018, 09:13

      Если Дзагоев сможет помочь сборной, буду рад.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 21 июня 2018, 09:01

      ну удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 20 июня 2018, 23:07

      вообщем то не помешал бы. но о главное хорошо что все в порядке, рад за него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -91

      kaop83 20 июня 2018, 22:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 20 июня 2018, 22:22

      вернется но в какой форме

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11