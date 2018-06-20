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  • Главные новости дня. Головин в сборной первого тура ЧМ, Дзагоев может вернуться до плей-офф

Главные новости дня. Головин в сборной первого тура ЧМ, Дзагоев может вернуться до плей-офф

20 июня 2018, 21:57
5

Неймар подстригся после критики Кантоны в адрес своей прически.

Уткин: «Хочу поздравить с победой над Египтом главного тренера сборной России – Случай».

ЦСКА объявил о договоренности с «Бристоль Сити» по трансферу Магнуссона.

После матча Россия – Египет со стадиона «Санкт-Петербург» вывезли 33 грузовика мусора.

Головин вошел в сборную первого тура ЧМ-2018 по версии InStat.

Дзагоев может вернуться в общую группу сборной России до начала плей-офф.

Комментатор ESPN: «Головин усилил бы любую команду АПЛ кроме «Манчестер Сити».

Амрабат: «Судья матча Португалия – Марокко просил у Роналду футболку».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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kvm5
1529522521
вернется но в какой форме
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kaop83
1529524030
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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Ден71
1529525234
вообщем то не помешал бы. но о главное хорошо что все в порядке, рад за него.
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orech
1529560886
ну удачи.
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suharidze
1529561637
Если Дзагоев сможет помочь сборной, буду рад.
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