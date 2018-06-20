Главные новости дня. Головин в сборной первого тура ЧМ, Дзагоев может вернуться до плей-офф

Неймар подстригся после критики Кантоны в адрес своей прически.

Уткин: «Хочу поздравить с победой над Египтом главного тренера сборной России – Случай».

ЦСКА объявил о договоренности с «Бристоль Сити» по трансферу Магнуссона.

После матча Россия – Египет со стадиона «Санкт-Петербург» вывезли 33 грузовика мусора.

Головин вошел в сборную первого тура ЧМ-2018 по версии InStat.

Дзагоев может вернуться в общую группу сборной России до начала плей-офф.

Комментатор ESPN: «Головин усилил бы любую команду АПЛ кроме «Манчестер Сити».

Амрабат: «Судья матча Португалия – Марокко просил у Роналду футболку».