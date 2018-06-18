Футболисты «Спартака» вышли из отпуска и прошли медосмотр

Футболисты «Спартака» сегодня вышли из отпуска и прошли медосмотр в клинике Спортивной медицины в Лужниках.

Среди игроков красно-белых отсутствовали новичок Самуэль Жиго и полузащитник Софьян Ханни. Они присоединятся к команде в течение этой недели. Также не было и хавбека Квинси Промеса, который прибудет в расположение «Спартака» уже на сборе в Австрии, стартующем 6 июля.

Вместе с основным составом красно-белых медосмотр также прошли игроки «Спартака-2»: вратарь Владислав Терешкин, защитник Николай Рассказов, полузащитники Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов и Сергей Еременко.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 июня 2018 г.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 июня 2018 г.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 июня 2018 г.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 июня 2018 г.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 июня 2018 г.