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    Футболисты «Спартака» вышли из отпуска и прошли медосмотр

    Футболисты «Спартака» сегодня вышли из отпуска и прошли медосмотр в клинике Спортивной медицины в Лужниках.

    Среди игроков красно-белых отсутствовали новичок Самуэль Жиго и полузащитник Софьян Ханни. Они присоединятся к команде в течение этой недели. Также не было и хавбека Квинси Промеса, который прибудет в расположение «Спартака» уже на сборе в Австрии, стартующем 6 июля.

    Вместе с основным составом красно-белых медосмотр также прошли игроки «Спартака-2»: вратарь Владислав Терешкин, защитник Николай Рассказов, полузащитники Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов и Сергей Еременко.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.06.2018 17:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 22:47

      Плодотворной подготовки.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 19:54

      хорошо, удачной подготовки и без травм!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 июня 2018, 19:38

      Результаты привеса должны быть обнародованы ..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 июня 2018, 18:51

      Надеюсь, учтут ошибки и провального старта избежим.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 18 июня 2018, 18:31

      Настораживает позднее прибытие на сборы Квинси. Уже не в состоянии ли переговоров с кем то находится?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 18 июня 2018, 18:28

      Наигрывайте несколько молодых из дубля.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 июня 2018, 18:15

      Успехов красно белым в плодотворной подготовке и удачи !

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 июня 2018, 18:09

      ну слава богу а то лупоглазый аналитиком на матч тв заделался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 июня 2018, 17:39

      Ну и ладушки.

      4
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