Футболисты «Спартака» вышли из отпуска и прошли медосмотр

Футболисты «Спартака» сегодня вышли из отпуска и прошли медосмотр в клинике Спортивной медицины в Лужниках.

Среди игроков красно-белых отсутствовали новичок Самуэль Жиго и полузащитник Софьян Ханни. Они присоединятся к команде в течение этой недели. Также не было и хавбека Квинси Промеса, который прибудет в расположение «Спартака» уже на сборе в Австрии, стартующем 6 июля.

Вместе с основным составом красно-белых медосмотр также прошли игроки «Спартака-2»: вратарь Владислав Терешкин, защитник Николай Рассказов, полузащитники Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов и Сергей Еременко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает