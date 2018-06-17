Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Украинский болельщик: «Рекомендации нашей власти – маразм. Они торгуют и ведут дела с Россией, а людям запрещают сюда приезжать»

    Болельщик из Украины Павел, приехавший в Россию на чемпионат мира, рассказал о своем отношении к украинской власти и к ее рекомендациям относительно посещения турнира жителями страны.

    Ранее власти Украины попытались на законодательном уровне запретить на своей территории трансляцию матчей ЧМ-2018.

    «Поскольку никто в Украине не освещает это событие нормально, мы просто считаем своим долгом показать правду так как она есть, а не то, что говорят украинские и российские СМИ.

    Все действительно супер. Из тех трех городов, что мы посетили, – Москва, Сочи и Ростов – нам все очень нравится.

    Большинство рекомендаций, которые выпускает украинское правительство, носит маразматический характер. На законодательном уровне не запрещено посещать Россию. И тем не менее, шесть тысяч украинцев приехали сюда и плевали на то, что делает власть. Она торгует с Россией, ведет бизнес с Россией, и запрещает обычным людям запрещает приезжать сюда.

    Нам здесь сразу задают много вопросов: как там у вас? Правда ли то, что говорят в СМИ? Ребята, я могу вам так сказать: катайтесь чаще между Россией и Украиной, меньше смотрите телевизор и мыслите критично. Тогда будет проще жить», – сказал Павел.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2018 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 20:30

      Футбол вне политики.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 17 июня 2018, 19:54

      Власть бесится , а страдают люди.

      Общаюсь в скайпе и играем через дискорд с украинцами и русскими . Не одного плохого слова не услышал. Общаемся и дружим .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 17:55

      правильно, адекватные дадут ответ на глупый бред! :)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 17 июня 2018, 17:52

      Сегодня под шумок начала Чемпионата Мира:

      1. повысили НДС до 20%

      2. повысили пенсионный возраст.

      3. Известили, что с 1 июля все переводы физ лиц друг другу по картам будут облагаться подоходным налогом 13%.
      Если вы не соберете томик документов и докажете иное...

      Не ту лотерейку вы, товарищи, 18 марта вытянули... не ту..
      ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ: 1. Пенсионный возраст теперь 63 и 65 лет. Социальная пенсия в 68 и 70 лет. 2. НДС не 18, а 20%. 3. Налоговая служба получает право контролировать все поступления на банковские счета физ.лиц. И облагать налогом, естественно. 4. В ближайшие 1,5 месяца запрещены митинги, демонстрации, пикеты и т.п. Ну а теперь приятного футбола. Болеем за наших...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > sobaka120982 17 июня 2018, 20:06

      ладно уговорил,давай страну распилим по кусочкам и будем жить в своих губерниях с своими царями...но сначала поубиваем друг друга в гражданке лет 10.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 июня 2018, 17:27

      Да сколько уже писалось о том что нормальных людей в Украине гораздо больше чем упоротых дорвавшихся до власти бандерлогов.Вся ситуация между нашими странами искусственно раздута политиканами и поющими им дифирамбы журналишками.На этой горячей теме устроен своеобразный бизнес - кто больше грязи выльет,тот и красавчик.Достали.Хорошо что к нам приехали болельщики из Украины.Чем больше их будет,тем раньше в Украине узнают что мы не враги друг другу,Футбол поможет в этом...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 июня 2018, 17:24

      Эта долбанная политика уже всех задрала...На Украине- полный маразм власти....У нас- тоже , правители не подарки...Да единый мы народ- СЛАВЯНЕ...А вот участников Беловежского сговора надо одних предать суду, а других-анафеме...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 17 июня 2018, 17:16

      А я писал в разных коментах на данном сайте подобное. Нельзя верить всему, что по ТВ. Как говориться "доверяй но проверяй". А Русские с Украинцами как общались, так и общаются.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 17 июня 2018, 17:06

      Красавчик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 17 июня 2018, 17:00

      По делу сказал - молодец!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 17 июня 2018, 16:58

      Правильно Павел.
      Ещё бы наше и ваше СМИ запереть в одной комнате.Вручить всем мечи и оставить до тех пор, пока не выживет последний из крыс.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Мары 17 июня 2018, 17:03

      Шедеврально))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 17 июня 2018, 17:21

      Поддерживаю Жень.
      Во всём !

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11