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  • Украинский болельщик: «Рекомендации нашей власти – маразм. Они торгуют и ведут дела с Россией, а людям запрещают сюда приезжать»

Украинский болельщик: «Рекомендации нашей власти – маразм. Они торгуют и ведут дела с Россией, а людям запрещают сюда приезжать»

17 июня 2018, 16:51
13

Болельщик из Украины Павел, приехавший в Россию на чемпионат мира, рассказал о своем отношении к украинской власти и к ее рекомендациям относительно посещения турнира жителями страны.

Ранее власти Украины попытались на законодательном уровне запретить на своей территории трансляцию матчей ЧМ-2018.

«Поскольку никто в Украине не освещает это событие нормально, мы просто считаем своим долгом показать правду так как она есть, а не то, что говорят украинские и российские СМИ.

Все действительно супер. Из тех трех городов, что мы посетили, – Москва, Сочи и Ростов – нам все очень нравится.

Большинство рекомендаций, которые выпускает украинское правительство, носит маразматический характер. На законодательном уровне не запрещено посещать Россию. И тем не менее, шесть тысяч украинцев приехали сюда и плевали на то, что делает власть. Она торгует с Россией, ведет бизнес с Россией, и запрещает обычным людям запрещает приезжать сюда.

Нам здесь сразу задают много вопросов: как там у вас? Правда ли то, что говорят в СМИ? Ребята, я могу вам так сказать: катайтесь чаще между Россией и Украиной, меньше смотрите телевизор и мыслите критично. Тогда будет проще жить», – сказал Павел.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1529243927
Правильно Павел. Ещё бы наше и ваше СМИ запереть в одной комнате.Вручить всем мечи и оставить до тех пор, пока не выживет последний из крыс.
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GoldPlayFIFARus9
1529244040
По делу сказал - молодец!
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FCZenit is Ivanovo
1529244366
Красавчик
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Ailend
1529245000
А я писал в разных коментах на данном сайте подобное. Нельзя верить всему, что по ТВ. Как говориться "доверяй но проверяй". А Русские с Украинцами как общались, так и общаются.
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zico2205
1529245469
Эта долбанная политика уже всех задрала...На Украине- полный маразм власти....У нас- тоже , правители не подарки...Да единый мы народ- СЛАВЯНЕ...А вот участников Беловежского сговора надо одних предать суду, а других-анафеме...
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Krossmen73
1529245672
Да сколько уже писалось о том что нормальных людей в Украине гораздо больше чем упоротых дорвавшихся до власти бандерлогов.Вся ситуация между нашими странами искусственно раздута политиканами и поющими им дифирамбы журналишками.На этой горячей теме устроен своеобразный бизнес - кто больше грязи выльет,тот и красавчик.Достали.Хорошо что к нам приехали болельщики из Украины.Чем больше их будет,тем раньше в Украине узнают что мы не враги друг другу,Футбол поможет в этом...
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sobaka120982
1529247140
Сегодня под шумок начала Чемпионата Мира: 1. повысили НДС до 20% 2. повысили пенсионный возраст. 3. Известили, что с 1 июля все переводы физ лиц друг другу по картам будут облагаться подоходным налогом 13%. Если вы не соберете томик документов и докажете иное... Не ту лотерейку вы, товарищи, 18 марта вытянули... не ту.. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ: 1. Пенсионный возраст теперь 63 и 65 лет. Социальная пенсия в 68 и 70 лет. 2. НДС не 18, а 20%. 3. Налоговая служба получает право контролировать все поступления на банковские счета физ.лиц. И облагать налогом, естественно. 4. В ближайшие 1,5 месяца запрещены митинги, демонстрации, пикеты и т.п. Ну а теперь приятного футбола. Болеем за наших...
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OfaZavr
1529247305
правильно, адекватные дадут ответ на глупый бред! :)
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3ton
1529254499
Власть бесится , а страдают люди.
Общаюсь в скайпе и играем через дискорд с украинцами и русскими . Не одного плохого слова не услышал. Общаемся и дружим .
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zigbert
1529256630
Футбол вне политики.
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