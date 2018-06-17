Украинский болельщик: «Рекомендации нашей власти – маразм. Они торгуют и ведут дела с Россией, а людям запрещают сюда приезжать»

Болельщик из Украины Павел, приехавший в Россию на чемпионат мира, рассказал о своем отношении к украинской власти и к ее рекомендациям относительно посещения турнира жителями страны.

Ранее власти Украины попытались на законодательном уровне запретить на своей территории трансляцию матчей ЧМ-2018.

«Поскольку никто в Украине не освещает это событие нормально, мы просто считаем своим долгом показать правду так как она есть, а не то, что говорят украинские и российские СМИ.

Все действительно супер. Из тех трех городов, что мы посетили, – Москва, Сочи и Ростов – нам все очень нравится.

Большинство рекомендаций, которые выпускает украинское правительство, носит маразматический характер. На законодательном уровне не запрещено посещать Россию. И тем не менее, шесть тысяч украинцев приехали сюда и плевали на то, что делает власть. Она торгует с Россией, ведет бизнес с Россией, и запрещает обычным людям запрещает приезжать сюда.

Нам здесь сразу задают много вопросов: как там у вас? Правда ли то, что говорят в СМИ? Ребята, я могу вам так сказать: катайтесь чаще между Россией и Украиной, меньше смотрите телевизор и мыслите критично. Тогда будет проще жить», – сказал Павел.