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    Подруга Робби Уильямса: «Во время церемонии открытия ЧМ-2018 он показал средний палец британскому правительству»

    Певец Робби Уильямс адресовал средний палец во время церемонии открытия ЧМ-2018 правительству Британии. Об этом рассказала подруга исполнителя, имя которой не раскрывается.

    «Этот жест был адресован британскому парламенту. В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Наша желтая пресса выставила его в худшем свете.

    Но я знаю его уже 10 лет. Робби последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг. Черт возьми, это же Робби Уильямс! Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и все. И он показал его британскому парламенту.

    Поверьте, они здесь уже успели это обсудить. Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби даже не получил ни цента за свое выступление на ЧМ– 2018. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились», – сказала девушка.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    17.06.2018 07:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 12:25

      может и наболело у него конечно вот и показал, но лучше бы не у нас на торжественной церемонии.

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 июня 2018, 12:05

      Мордовия готовься принимать в свои граждане ещё одного, британца-бисексуала

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 17 июня 2018, 10:20

      Никогда Штирлиц не был так близок к провалу...

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 июня 2018, 09:34

      Дома свои проблемы надо решать, голова седая, а все туда же - дешевый пиар бедного мальчика, которого просто замучило правительство британии.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 17 июня 2018, 09:14

      Ну что ж , за этот жест можно присвоить звание майора госбезопасноси РФ )

      8
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 июня 2018, 09:07

      пусть он сам ответит за свой жест!подруга,тётя,брат,сват могут что угодно там сказать.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 июня 2018, 09:02

      А, ну если так...)

      0
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      Рейтинг: +151

      rerih 17 июня 2018, 08:44

      Говнобританцам можно ещё и палец Робби засунь в одно место)))

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 17 июня 2018, 07:59

      Ну конечно не место было на церемонии такому жесту, но со смыслом - согласен )

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