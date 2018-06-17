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  • Подруга Робби Уильямса: «Во время церемонии открытия ЧМ-2018 он показал средний палец британскому правительству»

Подруга Робби Уильямса: «Во время церемонии открытия ЧМ-2018 он показал средний палец британскому правительству»

17 июня 2018, 07:48
9

Певец Робби Уильямс адресовал средний палец во время церемонии открытия ЧМ-2018 правительству Британии. Об этом рассказала подруга исполнителя, имя которой не раскрывается.

«Этот жест был адресован британскому парламенту. В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Наша желтая пресса выставила его в худшем свете.

Но я знаю его уже 10 лет. Робби последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг. Черт возьми, это же Робби Уильямс! Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и все. И он показал его британскому парламенту.

Поверьте, они здесь уже успели это обсудить. Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби даже не получил ни цента за свое выступление на ЧМ– 2018. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились», – сказала девушка.

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Источник: «Комсомольская правда»
Чемпионат мира
Комментарии (9)
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turist82
1529211591
Ну конечно не место было на церемонии такому жесту, но со смыслом - согласен )
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rerih
1529214262
Говнобританцам можно ещё и палец Робби засунь в одно место)))
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mihail200606
1529215348
А, ну если так...)
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3a zenit
1529215651
пусть он сам ответит за свой жест!подруга,тётя,брат,сват могут что угодно там сказать.
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Шумаххер
1529216090
Ну что ж , за этот жест можно присвоить звание майора госбезопасноси РФ )
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Боцман59rus
1529217248
Дома свои проблемы надо решать, голова седая, а все туда же - дешевый пиар бедного мальчика, которого просто замучило правительство британии.)))
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Тазит
1529220001
Никогда Штирлиц не был так близок к провалу...
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Masteralex
1529226300
Мордовия готовься принимать в свои граждане ещё одного, британца-бисексуала
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OfaZavr
1529227507
может и наболело у него конечно вот и показал, но лучше бы не у нас на торжественной церемонии.
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