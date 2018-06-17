Подруга Робби Уильямса: «Во время церемонии открытия ЧМ-2018 он показал средний палец британскому правительству»

Певец Робби Уильямс адресовал средний палец во время церемонии открытия ЧМ-2018 правительству Британии. Об этом рассказала подруга исполнителя, имя которой не раскрывается.

«Этот жест был адресован британскому парламенту. В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Наша желтая пресса выставила его в худшем свете.

Но я знаю его уже 10 лет. Робби последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг. Черт возьми, это же Робби Уильямс! Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и все. И он показал его британскому парламенту.

Поверьте, они здесь уже успели это обсудить. Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби даже не получил ни цента за свое выступление на ЧМ– 2018. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились», – сказала девушка.

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