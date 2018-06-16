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    Госдеп США: «Террористы готовят атаки на Россию во время ЧМ-2018»

    Государственный департамент США (аналог российского МИД) предупредил гостей чемпионата мира-2018 в нашей стране о вероятности совершения террористических актов во время соревнования.

    «Террористические организации продумывают атаки на Россию во время чемпионата. У них есть варианты, как действовать. Такие мероприятия – привлекательная цель для бандитов. Атакованы могут быть стадионы, фан-зоны, вокзалы и другие места скопления людей», – говорится на сайте Госдепа.

    Соревнование продлится до 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2018 10:24
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 июня 2018, 22:09

      То-то 100 тыщ пиндосов в Раши приехало.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 18:10

      Это все и без них понятно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 июня 2018, 16:14

      террористы это вам не бандиты.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 июня 2018, 15:56

      Так вы их и готовите!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 июня 2018, 15:33

      Конечно на любом мероприятии существует опасность проведения теракта.Тут янкерсы Америки для нас не открыли.Фишка в том что наши ребята ещё задолго до начала мундиаля начали шерстить всякую подозрительную публику в городах проведения и их окрестностях..И бог им в этом в помощь!Так что будем надеяться на мастерство и опыт наших спецов!Не хочется чтобы из-за каких -то отморозков пострадали люди и праздник был испорчен.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 16 июня 2018, 14:59

      С учетом того, скольких террористов спонсирует США, видимо, это заявление следует воспринимать как угрозу со стороны Вашингтона.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июня 2018, 13:24

      Везде где большие скопления народу, теракт возможен.Надеюсь наши хорошо отработают и перекроют возможности теракта в зародыше, если его кто то реально задумает.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 16 июня 2018, 12:45

      все радуются футболу и только янкам и хохлам всё чешется в одном месте.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      lims21 > Аэратор 16 июня 2018, 13:19

      Британцев забыл.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -37

      kaop77 16 июня 2018, 12:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -8
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 16 июня 2018, 12:19

      Спасибо за предупреждение

      2
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