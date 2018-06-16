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Госдеп США: «Террористы готовят атаки на Россию во время ЧМ-2018»

16 июня 2018, 10:24
34

Государственный департамент США (аналог российского МИД) предупредил гостей чемпионата мира-2018 в нашей стране о вероятности совершения террористических актов во время соревнования.

«Террористические организации продумывают атаки на Россию во время чемпионата. У них есть варианты, как действовать. Такие мероприятия – привлекательная цель для бандитов. Атакованы могут быть стадионы, фан-зоны, вокзалы и другие места скопления людей», – говорится на сайте Госдепа.

Соревнование продлится до 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (34)
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vladik12
1529133876
Главный террорист - это вы.
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vashinin
1529135003
такой риск есть везде, где скапливается много людей. Уверен, что конкретная инфа по соответствующих источникам уже передана для принятия мер.
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Vickont
1529135577
Конечно продумывают, не зря же вы их спонсируете. Кастрюлеголовые с окраины плакаты какие-то печатают. Странно, что бриты еще молчат
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OfaZavr
1529138176
кому как не им все об этом знать))
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Антибиотик
1529138580
Это пиндосня готовит атаки? Других террористов в мире не существует. как-нибудь без вас разберутся, ФСБ не дремлет.
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Shogun
1529139393
Знаем уже про тупарей хохлов, а то что вы своих чернозадых подпитываете и так уже знаем, как 15 лет минимум и начиная с Ирака
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kaop77
1529141247
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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Аэратор
1529142342
все радуются футболу и только янкам и хохлам всё чешется в одном месте.
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Мары
1529144656
Везде где большие скопления народу, теракт возможен.Надеюсь наши хорошо отработают и перекроют возможности теракта в зародыше, если его кто то реально задумает.
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_MATRIX_
1529150357
С учетом того, скольких террористов спонсирует США, видимо, это заявление следует воспринимать как угрозу со стороны Вашингтона.
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