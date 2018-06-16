Госдеп США: «Террористы готовят атаки на Россию во время ЧМ-2018»

Государственный департамент США (аналог российского МИД) предупредил гостей чемпионата мира-2018 в нашей стране о вероятности совершения террористических актов во время соревнования.

«Террористические организации продумывают атаки на Россию во время чемпионата. У них есть варианты, как действовать. Такие мероприятия – привлекательная цель для бандитов. Атакованы могут быть стадионы, фан-зоны, вокзалы и другие места скопления людей», – говорится на сайте Госдепа.

Соревнование продлится до 15 июля.