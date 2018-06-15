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    Главные новости дня. Роналду оформил хет-трик, Уругвай обыграл Египет

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    ЧМ-2018. Иран победил Марокко, забив на 95-й минуте.

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    «Сампдория» хочет приобрести у «Зенита» Парадеса.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2018 23:24
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