Главные новости дня. Роналду оформил хет-трик, Уругвай обыграл Египет

Португалия благодаря хет-трику Роналду добилась ничьей в игре с испанцами.
ЧМ-2018. Иран победил Марокко, забив на 95-й минуте.
Уругвай на 90-й минуте вырвал победу над Египтом.
Муса покинул ЦСКА. У игрока завершился срок аренды.
На матче Египет – Уругвай в Екатеринбурге было много пустых мест.
Болельщик-саудовец заплатил за поездку в московском такси 30 тысяч.
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Саудовская Аравия подаст в суд на канал beIN SPORTS из-за симпатии комментаторов к сборной России.
Источник: Бомбардир.ру