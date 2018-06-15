Главные новости дня. Роналду оформил хет-трик, Уругвай обыграл Египет

Португалия благодаря хет-трику Роналду добилась ничьей в игре с испанцами.

ЧМ-2018. Иран победил Марокко, забив на 95-й минуте.

Уругвай на 90-й минуте вырвал победу над Египтом.

Муса покинул ЦСКА. У игрока завершился срок аренды.

На матче Египет – Уругвай в Екатеринбурге было много пустых мест.

Болельщик-саудовец заплатил за поездку в московском такси 30 тысяч.

«Сампдория» хочет приобрести у «Зенита» Парадеса.

Саудовская Аравия подаст в суд на канал beIN SPORTS из-за симпатии комментаторов к сборной России.