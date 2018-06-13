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    Лукашенко, Пашинян, Назарбаев, Додон, Аль Сауд и другие лидеры посетят матч-открытие ЧМ-2018

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, кто из лидеров зарубежных государств посетит матч-открытие чемпионата мира-2018.

    На мероприятии будут присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Руанды Поль Кагаме, глава Боливии Эво Моралес, премьер-министр Ливана Саад Харири и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Кроме того, по случаю ЧМ-2018 прибудут лидеры: Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Белоруссии – Александр Лукашенко, Абхазии – Рауль Хаджимба, Киргизии – Сооронбай Жээнбеков, Молдавии – Игорь Додон, Панамы – Хуан Карлос Варела, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Южной Осетии – Анатолий Бибилов, а также избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.

    Также на церемонии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.

    Источник: РБК

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    13.06.2018 21:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 08:23

      Такое количество гостей только украсит наш ЧМ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 22:44

      Союзнички, которые в драке не выручат, в войне не победят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 13 июня 2018, 22:31

      ммм...даа,только и скажу,особенно порадовали Кагамээ, Харяри и примкнувший к ним Хуан Карлос Валера!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 июня 2018, 22:21

      Не густо ,но велкам..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 13 июня 2018, 22:06

      Смехопанарама)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 июня 2018, 21:56

      Ну и друзья у нас остались.Не хватает только Жан Бедель Бокасса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 июня 2018, 21:32

      Вообщем все друзья с СНГ и другие ))

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 13 июня 2018, 21:21

      Куда-то кореш Си Цзинпинь подевался.

      1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > KLIM777 13 июня 2018, 22:01

      Ни одного).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > KLIM777 13 июня 2018, 22:12

      Они не подо мной ходят).

      1
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