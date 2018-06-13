Лукашенко, Пашинян, Назарбаев, Додон, Аль Сауд и другие лидеры посетят матч-открытие ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, кто из лидеров зарубежных государств посетит матч-открытие чемпионата мира-2018.

На мероприятии будут присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Руанды Поль Кагаме, глава Боливии Эво Моралес, премьер-министр Ливана Саад Харири и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, по случаю ЧМ-2018 прибудут лидеры: Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Белоруссии – Александр Лукашенко, Абхазии – Рауль Хаджимба, Киргизии – Сооронбай Жээнбеков, Молдавии – Игорь Додон, Панамы – Хуан Карлос Варела, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Южной Осетии – Анатолий Бибилов, а также избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.

Также на церемонии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.