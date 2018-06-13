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    Лукашенко пока не принял приглашения посетить открытие ЧМ-2018

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет присутствовать на церемонии открытия и стартовом матче чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии, но такое решение пока не принято.

    «Приглашение на открытие чемпионата есть, но пока точно не можем сказать, полетит ли он на открытие турнира или на сам чемпионат.

    В ближайшее время точно будет известно с графиком», – сообщили в пресс-службе президента.

    Церемония открытия ЧМ пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Старт мероприятия запланирован на 17:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 09:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июня 2018, 17:20

      подумаешь велика персона чтобы мы беспокоились приедет он или нет пусть Бульбу окучивает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июня 2018, 13:50

      Лукашенко решил повы***ваться, да не приезжай, без тебя скучно
      не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 12:56

      его дело, нам как-то без разницы)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 13 июня 2018, 10:55

      Дело добровольное. Не приедет, переживём.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 10:11

      У Лукашенко слишком загруженный график ,не до футбола ему.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 июня 2018, 09:58

      Колхоз дело добровольное.
      Не поедет к нам, пусть едет на гей парад.
      А там вместе с Петей возглавляет колонну идущих на куй.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1055

      3ton > Мары 13 июня 2018, 10:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Отбросы русские повылазили )

      -4
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 3ton 13 июня 2018, 10:28

      А Пете приглашение на гей парад разве не прислали, отборный ты наш ?
      Или я на вашего лучезарного наговариваю ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 09:54

      Пусть все "добрые соседи" сидят по своим домам. От таких гостей кроме дай благодарности не услышишь.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 июня 2018, 09:44

      нам вообще похер кто там из презиков прилетит или нет,ЧМ18 не для этих мудазвонов делали!

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 июня 2018, 09:26

      Важнейшая футбольная новость! Браво, Бомбардир!))))

      4
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