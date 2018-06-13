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  • Лукашенко пока не принял приглашения посетить открытие ЧМ-2018

Лукашенко пока не принял приглашения посетить открытие ЧМ-2018

13 июня 2018, 09:16
16

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет присутствовать на церемонии открытия и стартовом матче чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии, но такое решение пока не принято.

«Приглашение на открытие чемпионата есть, но пока точно не можем сказать, полетит ли он на открытие турнира или на сам чемпионат.

В ближайшее время точно будет известно с графиком», – сообщили в пресс-службе президента.

Церемония открытия ЧМ пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Старт мероприятия запланирован на 17:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (16)
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zatonn
1528871160
Важнейшая футбольная новость! Браво, Бомбардир!))))
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3a zenit
1528872289
нам вообще похер кто там из презиков прилетит или нет,ЧМ18 не для этих мудазвонов делали!
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Рубик Докоян
1528872848
Пусть все "добрые соседи" сидят по своим домам. От таких гостей кроме дай благодарности не услышишь.
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Мары
1528873084
Колхоз дело добровольное. Не поедет к нам, пусть едет на гей парад. А там вместе с Петей возглавляет колонну идущих на куй.
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zigbert
1528873864
У Лукашенко слишком загруженный график ,не до футбола ему.
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Урия Гип
1528876557
Дело добровольное. Не приедет, переживём.
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OfaZavr
1528883785
его дело, нам как-то без разницы)
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vladimir-7
1528887050
Лукашенко решил повы***ваться, да не приезжай, без тебя скучно не будет.
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Полная Канистра
1528899614
подумаешь велика персона чтобы мы беспокоились приедет он или нет пусть Бульбу окучивает
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