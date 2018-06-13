Лукашенко пока не принял приглашения посетить открытие ЧМ-2018

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет присутствовать на церемонии открытия и стартовом матче чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии, но такое решение пока не принято.

«Приглашение на открытие чемпионата есть, но пока точно не можем сказать, полетит ли он на открытие турнира или на сам чемпионат.

В ближайшее время точно будет известно с графиком», – сообщили в пресс-службе президента.

Церемония открытия ЧМ пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Старт мероприятия запланирован на 17:30 по московскому времени.