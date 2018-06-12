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    Сборная Панамы: «Чувствуем себя в Саранске как дома»

    Футболисты и тренерский штаб сборной Панамы довольны условиями в Саранске, где команда будет базироваться во время чемпионата мира-2018.

    «Нас очень хорошо приняли в России, вряд ли возможно создать условия лучше. Инфраструктура просто великолепная! Люди в Саранске очень дружелюбны и гостеприимны, так что команда чувствует себя как дома. Для нас сейчас нет места лучше, чем Саранск.

    Для нас выход на чемпионат мира – это уже большая победа. Но нам бы хотелось заявить о себе на этом чемпионате мира», – рассказал президент Панамской федерации футбола Педро Халуха.

    Сборная Панамы на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).

    Источник: ТАСС

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    12.06.2018 09:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 июня 2018, 12:18

      хреновато они там живут у себя , если им саранск уже дом родной)))

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 12 июня 2018, 11:34

      оставайтесь тут жить))))Мухосранск)))

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 июня 2018, 11:33

      Зато жители Саранска чувствуют себе средне между резервацией и концлагерем!!! Людей на улицу не выпускают, а ежели вышел арестовывают... На ФИГ нам такой чемпионат!!!

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