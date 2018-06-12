Сборная Панамы: «Чувствуем себя в Саранске как дома»

Футболисты и тренерский штаб сборной Панамы довольны условиями в Саранске, где команда будет базироваться во время чемпионата мира-2018.

«Нас очень хорошо приняли в России, вряд ли возможно создать условия лучше. Инфраструктура просто великолепная! Люди в Саранске очень дружелюбны и гостеприимны, так что команда чувствует себя как дома. Для нас сейчас нет места лучше, чем Саранск.

Для нас выход на чемпионат мира – это уже большая победа. Но нам бы хотелось заявить о себе на этом чемпионате мира», – рассказал президент Панамской федерации футбола Педро Халуха.

Сборная Панамы на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).