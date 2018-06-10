Шипулин: «Желаю удачи сборной России. Наши ребята – наша надежда»

Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что 15 июня посетит в Екатеринбурге матч группового этапа чемпионата мира между командами Египта и Уругвая. Также спортсмен пожелал удачи футболистам сборной России.

«Я иду на первый матч — Египет — Уругвай, который будет 15 июня. Думаю, он один из самых интересных. Это же соперники нашей сборной по группе. Вижу, как город готовится к чемпионату мира, какой ажиотаж вызывает каждая игра. Думаю, атмосфера на стадионе будет просто потрясающая.

Жаль, что у нас не сыграет сборная России. Но я планирую посмотреть все матчи нашей команды по телевизору. Наши ребята — это наша надежда. Хочу пожелать им удачи, чтобы они меньше волновались, чтобы просто выходили на поле и показывали все, что умеют. Родные стены, с одной стороны, помогают. С другой — это огромная ответственность. Мне кажется, именно это сейчас мешает ребятам. Им нужно сбросить этот груз и просто получать удовольствие от того, что они в игре на домашнем чемпионате мира. Я буду болеть только за них. Как бы они не сыграли, это единственная команда, которой я готов отдать все свои силы и эмоции», — сказал Шипулин.