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    Главные новости дня. Месси может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018, «Ювентус» изучает Головина

    Итальянский журналист Палмери утверждает, что «Ювентус» действительно изучает Головина.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2018 21:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 11 июня 2018, 09:43

      Только не в Юве, васся, там такая полузащита.....на скамью плотно присядет....ему бы в торино, лацио, фиорентину

      0
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 11 июня 2018, 03:09

      Пора бы и кубком ЧМ обзавестись Месси и отдыхать.

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 10 июня 2018, 23:12

      многие изучают Головина... вообще неизвестно, почему Черчесов ставит его в состав, хотя ему даже не 35 лет))

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 июня 2018, 21:19

      Лучше бы сайтом занялись, вместо того, что бы все подряд постить, а то лагает, как Газзаев перед Путиным.

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