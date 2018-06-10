Главные новости дня. Месси может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018, «Ювентус» изучает Головина

Итальянский журналист Палмери утверждает, что «Ювентус» действительно изучает Головина.
Рязанцев покинет «Зенит».
«Уфа» еще не определилась с тренером. Клуб выбирает между Евсеевым и Томаровым.
Бразилия разгромила Австрию в товарищеском матче.
Полузащитник сборной Польши во время интервью спас журналистку ударом ноги.
Игнашевич – самый дешевый игрок на ЧМ-2018.
«Ливерпуль» отказался от Фекира из-за возможных проблем со здоровьем у игрока.
Месси допустил, что может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018.
Источник: Бомбардир.ру