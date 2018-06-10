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  • Главные новости дня. Месси может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018, «Ювентус» изучает Головина

Главные новости дня. Месси может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018, «Ювентус» изучает Головина

10 июня 2018, 21:05
4

Итальянский журналист Палмери утверждает, что «Ювентус» действительно изучает Головина.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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Тraumtanzеr
1528654746
Лучше бы сайтом занялись, вместо того, что бы все подряд постить, а то лагает, как Газзаев перед Путиным.
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mikitka
1528661537
многие изучают Головина... вообще неизвестно, почему Черчесов ставит его в состав, хотя ему даже не 35 лет))
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TERMIK2142
1528675745
Пора бы и кубком ЧМ обзавестись Месси и отдыхать.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1528699391
Только не в Юве, васся, там такая полузащита.....на скамью плотно присядет....ему бы в торино, лацио, фиорентину
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