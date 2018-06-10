Главные новости дня. Месси может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018, «Ювентус» изучает Головина

Итальянский журналист Палмери утверждает, что «Ювентус» действительно изучает Головина.

Рязанцев покинет «Зенит».

«Уфа» еще не определилась с тренером. Клуб выбирает между Евсеевым и Томаровым.

Бразилия разгромила Австрию в товарищеском матче.

Полузащитник сборной Польши во время интервью спас журналистку ударом ноги.

Игнашевич – самый дешевый игрок на ЧМ-2018.

«Ливерпуль» отказался от Фекира из-за возможных проблем со здоровьем у игрока.

Месси допустил, что может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018.