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    Кадыров – сборной Египта: «Добро пожаловать в Россию!»

    Глава Чечни Рамзан Кадыров поприветствовал сборную Египта, которая сегодня прилетела в Грозный.

    На групповом этапе чемпионата мира команда сыграет с Уругваем, Россией и Саудовской Аравией.

    «Сборная Египта прибыла в Чеченскую республику. В 13:25 в грозненском аэропорту приземлился самолет с футболистами и тренерами египетской команды. На трапе появился нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Любители футбола очень рады, что игрок восстанавливается, намерен принять участие в играх ЧМ-2018.

    Грозный радушно и торжественно встретил гостей. На всем пути следования на огромных щитах слова приветствия. Команда разместилась в новом пятизвездочном отеле The Local, который по праву является одним из самых лучших на юге страны. И тренироваться она будет в спорткомплексе «Ахмат-Арена». Добро пожаловать в Россию!» – сообщил Кадыров.

    Источник: «ВКонтакте»

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    10.06.2018 18:10
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