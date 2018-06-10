Кадыров – сборной Египта: «Добро пожаловать в Россию!»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поприветствовал сборную Египта, которая сегодня прилетела в Грозный.

На групповом этапе чемпионата мира команда сыграет с Уругваем, Россией и Саудовской Аравией.

«Сборная Египта прибыла в Чеченскую республику. В 13:25 в грозненском аэропорту приземлился самолет с футболистами и тренерами египетской команды. На трапе появился нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Любители футбола очень рады, что игрок восстанавливается, намерен принять участие в играх ЧМ-2018.

Грозный радушно и торжественно встретил гостей. На всем пути следования на огромных щитах слова приветствия. Команда разместилась в новом пятизвездочном отеле The Local, который по праву является одним из самых лучших на юге страны. И тренироваться она будет в спорткомплексе «Ахмат-Арена». Добро пожаловать в Россию!» – сообщил Кадыров.