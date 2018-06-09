Депутат Госдумы Журова: «Может, надеть на футболистов сборной России хоккейную форму?»

Олимпийская чемпионка Светлана Журова, ныне являющаяся депутатом Госдумы, поделилась ожиданиями от предстоящего выступления сборной России на чемпионате мира.

На групповом этапе турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Все болельщики сборной России не ждут от команды чего-то особого. Мы ждем, конечно, чуда, но прежде всего — чтобы они выложились до последнего вздоха. Тогда все болельщики поверят, что футболисты сделали все, что смогли. Это важно, на трибунах и у экранов люди сидят за этим. Понимая все шансы сборной, мы помним яркие победы в отдельных матчах в предыдущие годы. Там было ва-банк. Наверное, сейчас такая же ситуация, и, если они не будут играть так каждую встречу, зрители их не поймут.

Я смотрела матч нашей команды со сборной Турции. Честно скажу, мне было немножко грустно смотреть на это с трибуны. Я сейчас занимаюсь хоккеем, и после хоккейной динамики смотреть, как играют футболисты, было как-то… Может быть, надеть на них форму хоккейную, чтобы они погоняли на таких скоростях, с такими эмоциями? Может, будут бегать быстрее», – сказала Журова.