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    Депутат Госдумы Журова: «Может, надеть на футболистов сборной России хоккейную форму?»

    Олимпийская чемпионка Светлана Журова, ныне являющаяся депутатом Госдумы, поделилась ожиданиями от предстоящего выступления сборной России на чемпионате мира.

    На групповом этапе турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    «Все болельщики сборной России не ждут от команды чего-то особого. Мы ждем, конечно, чуда, но прежде всего — чтобы они выложились до последнего вздоха. Тогда все болельщики поверят, что футболисты сделали все, что смогли. Это важно, на трибунах и у экранов люди сидят за этим. Понимая все шансы сборной, мы помним яркие победы в отдельных матчах в предыдущие годы. Там было ва-банк. Наверное, сейчас такая же ситуация, и, если они не будут играть так каждую встречу, зрители их не поймут.

    Я смотрела матч нашей команды со сборной Турции. Честно скажу, мне было немножко грустно смотреть на это с трибуны. Я сейчас занимаюсь хоккеем, и после хоккейной динамики смотреть, как играют футболисты, было как-то… Может быть, надеть на них форму хоккейную, чтобы они погоняли на таких скоростях, с такими эмоциями? Может, будут бегать быстрее», – сказала Журова.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.06.2018 01:10
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 15:11

      Для придания скорости может помочь скипидар.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 10:24

      они даже если форму сборной Германии наденут со звездными фамилиями на спине это не поможет, ведь от этого не сделаются лучше в мастерстве.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июня 2018, 08:58

      У меня живое воображение, тут-же представила Смолова в хоккейной амуниции, тут без вариантов, голов в наши ворота точно не будет, как и не будет соперников на поле, гарантирую, от страха разбегутся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > арейская 9 июня 2018, 09:09

      ну е,биптяне не такие боязливые, могут и сыграть:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 08:36

      ну хоккейную форму не надо позорить я думаю а вот конбкобежную форму- самое то. Им подойдет идеально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 9 июня 2018, 02:11

      Слова депутата, что тут скажешь.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > woyser 9 июня 2018, 08:54

      Иронию поняла, хотелось сказать что-то подобное...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 9 июня 2018, 01:51

      тетя Света, Вам смешно?!?!?!?!

      0
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