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  • Сафонов – о сборной России: «Если в публичном доме падает прибыль, надо не кровати переставлять, а кадры менять»

Сафонов – о сборной России: «Если в публичном доме падает прибыль, надо не кровати переставлять, а кадры менять»

8 июня 2018, 15:15
25

Известный агент Алексей Сафонов высказал мнение о предстоящем выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Самое неприятное, что тренерский штаб делает вид, что все нормально. Тем временем мы опустились в рейтинге сборных уже на 70-е место. Такого не было вообще никогда. В одном из прошлых материалов мы задавались вопросом, не прибьет ли сборную психологически череда поражений в матче с сильными соперниками.

К этому и пришли – уже семь игр не можем выиграть. А ведь в последних товарищеских матчах не смогли победить Австрию и откровенно слабую Турцию. Уверен, это уже психологически давит на футболистов сборной России. Помните, как «Рубин» при Билялетдинове начал турнир с семи поражений? Очень тяжело было казанцам «вытащить» тот сезон. А чемпионат мира – турнир скоротечный, здесь долго раскачиваться не получится.

Пока видно только два плюса для нашей сборной – легкие соперники и удобный календарь, когда мы начинаем против слабой Саудовской Аравии, а заканчиваем Уругваем, который к заключительному матчу группы, возможно, уже решит все проблемы с выходом в плей-офф и не будет сильно упираться.

Отдельная история – кадровые метания тренерского штаба сборной. Черчесов с момента своего назначения наигрывал схему в пять защитников, а теперь внезапно и кардинально все поменял, и мы видим совсем другой рисунок с четырьмя игроками линии обороны. Понятно, что метания начинаются, когда что-то не получается. Однако сейчас точно не лучшее время для этого. Все эксперименты должны были быть завершены заблаговременно. Как говорится в одном анекдоте, если в публичном доме прибыль падает, надо не кровати переставлять, а… кадры менять. Ну а сейчас – уже поздно.

Сколько на свете живу, сколько чемпионатов Европы и мира видел, но такого негатива вокруг сборной перед стартом крупного турнира еще не было. После – сколько угодно, но чтобы уже перед стартом… Наверное, это повод задуматься всем, кто имеет отношение к российскому футболу.

А если перейти к частностям, то самая злободневная проблема в нашей сборной — это медленная оборона. Вспомним, сколько голов «привозил» за «Рубин» тот же Владимир Гранат. У него, по-моему, ни одной игры без желтой карточки не было. Повторюсь, странно, что не получили шанса более скоростные Караваев и Игнатьев. Такое ощущение, что Черчесов порой сам себе противоречит и делает хуже, чтобы кому-то что-то доказать. Мне кажется, из всей защитной линии только Кудряшов и, может быть, Смольников более-менее дотягивают до уровня чемпионата мира по скоростным данным», – написал Сафонов.

Источник: «Реальное время»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (25)
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insider_retro
1528460615
Мне кажется, что Черчесову, как минимум, половину состава в уши надули руководящие пиджаки... А игроки видят, как состав подбирается и какая канитель вокруг крутится... Нервы, несправедливость и противоречия - вот составные части безобразной ситуации накануне ЧМ...
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petr69
1528461708
А где же их взять эти кадры? Их просто нет.Сыграет один матч хорошо,ну получилось так,-сразу его в сборную и т.д Смолов,Миранчуки-вроде бы действительно лучшие,а посмотрел какое то Хетафе и понимаешь,-очень уж наши слабы во владении мячом и т.д. И потому в ближайшем времени успехов не будет. Потолкаться,-пожалуйста, а играть....?
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Урия Гип
1528462756
Это к тому чтобы женскую сборную выставить. Так у них "тренер" ещё хуже.
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бурминка
1528464450
Аплодирую. Алексей с языка снял.
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Горкин Блеванов
1528467732
Господи, что у этого человека в голове?
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OfaZavr
1528473706
многое по делу сказал, а негатив к сборной оправдан, болельщики все видят и чувствуют, больше негатива даже направлено на рулевого чем на команду в целом.
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stachel
1528473953
Караваев и Игнатьев - скоростные но совершенно бестолковые. Если так подходить, то может в сб. России по легкой атлетике стоит присмотреться к кандидатам на позиции в обороне?
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Полная Канистра
1528474865
просто одно не возможно понять почему у нас вот такие руководители в спорте Олимпийцев не защитили - биатлон полный крах - футбол на дне и в развале дальше некуда Пора это гнездо мафиозников и лицемеров разворошить СК
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amazonaws
1528477787
А я предлагал НАЗНАЧИТЬ Бердыева, а Черчесова попридержать, как запасной вариант!!! Но меня НЕ ПОСЛУШАЛИ и назначили Черчесова, а сейчас ХВАТАЮТСЯ за голову и говорят, какую ГЛУПОСТЬ мы совершили, когда назначили Черчесова! Стать чемпионами Мира по футболу нам сложно, но можно! В нашем случае, с нашей сборной, ещё должно произойти ЧУДО! Курбан Бердыев футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! И ему по силам это чудо СОВЕРШИТЬ!!! Но ему НЕ ДАЛИ это сделать! Чудеса в футболе случаются! Редко, но случаются! На Черчесова я НЕ НАДЕЮСЬ, а вот на чудо - ДА! Знаю, что оно может случиться! Нет! Не ради Черчесова, а ради наших болельщиков! Ничего личного, а только по результатам работы. Результатов НЕТ и не видно! А если и есть результат, то он ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ! А кому он нужен??? Нашей сборной и нашим болельщикам он НЕ НУЖЕН! Совсем НЕ НУЖЕН!!! Через 8 дней стартует чемпионат Мира по футболу, а Черчесов ставит на себе физические эксперименты, которые категорически противопоказаны сборной!!!! Категорически ПРОТИВОПОКАЗАНЫ!!! Сейчас важна не физика, а тактическое построение игры и концентрация на поле! Чрезмерные физические нагрузки, на фоне усталости, ВРЕДНЫ для игроков сборной в конце сезона! ВРЕДНЫ и ОЧЕНЬ!!! Замедляется бег, притупляется концентрация, возникают, не свойственные игрокам, ошибки, что в атаке, что в обороне, ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ проявляется во всех компонентах футбола! Тренировки должны проводиться в щадящем восстановительном режиме и без накачки физикой! Без НАКАЧКИ физикой!!! Время упущено, а за 8 дней уже не успеть наверстать то, что должны были сделать за ДВА года тренировок!!! Как теперь Черчесов будет ОТМАЗЫВАТЬСЯ??? Надеется выйти из группы??? Чтобы ОТМАЗАТЬСЯ за все ПРОВАЛЫ за время его работы в сборной??? Ну, Саламыч! Держись! Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!
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zigbert
1528480532
Правильно такого негатива о сборной у нас никогда не было. Ладно бы это было в начале комплектования сборной, когда не были налажены связи между игроками. Улучшения игры нет до сих пор.
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