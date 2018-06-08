Сафонов – о сборной России: «Если в публичном доме падает прибыль, надо не кровати переставлять, а кадры менять»

Известный агент Алексей Сафонов высказал мнение о предстоящем выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира.

«Самое неприятное, что тренерский штаб делает вид, что все нормально. Тем временем мы опустились в рейтинге сборных уже на 70-е место. Такого не было вообще никогда. В одном из прошлых материалов мы задавались вопросом, не прибьет ли сборную психологически череда поражений в матче с сильными соперниками.

К этому и пришли – уже семь игр не можем выиграть. А ведь в последних товарищеских матчах не смогли победить Австрию и откровенно слабую Турцию. Уверен, это уже психологически давит на футболистов сборной России. Помните, как «Рубин» при Билялетдинове начал турнир с семи поражений? Очень тяжело было казанцам «вытащить» тот сезон. А чемпионат мира – турнир скоротечный, здесь долго раскачиваться не получится.

Пока видно только два плюса для нашей сборной – легкие соперники и удобный календарь, когда мы начинаем против слабой Саудовской Аравии, а заканчиваем Уругваем, который к заключительному матчу группы, возможно, уже решит все проблемы с выходом в плей-офф и не будет сильно упираться.

Отдельная история – кадровые метания тренерского штаба сборной. Черчесов с момента своего назначения наигрывал схему в пять защитников, а теперь внезапно и кардинально все поменял, и мы видим совсем другой рисунок с четырьмя игроками линии обороны. Понятно, что метания начинаются, когда что-то не получается. Однако сейчас точно не лучшее время для этого. Все эксперименты должны были быть завершены заблаговременно. Как говорится в одном анекдоте, если в публичном доме прибыль падает, надо не кровати переставлять, а… кадры менять. Ну а сейчас – уже поздно.

Сколько на свете живу, сколько чемпионатов Европы и мира видел, но такого негатива вокруг сборной перед стартом крупного турнира еще не было. После – сколько угодно, но чтобы уже перед стартом… Наверное, это повод задуматься всем, кто имеет отношение к российскому футболу.

А если перейти к частностям, то самая злободневная проблема в нашей сборной — это медленная оборона. Вспомним, сколько голов «привозил» за «Рубин» тот же Владимир Гранат. У него, по-моему, ни одной игры без желтой карточки не было. Повторюсь, странно, что не получили шанса более скоростные Караваев и Игнатьев. Такое ощущение, что Черчесов порой сам себе противоречит и делает хуже, чтобы кому-то что-то доказать. Мне кажется, из всей защитной линии только Кудряшов и, может быть, Смольников более-менее дотягивают до уровня чемпионата мира по скоростным данным», – написал Сафонов.