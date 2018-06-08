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    Глава АПЛ покинет свой пост после почти 20 лет во главе организации

    Исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Скудамор покинет свой пост в конце текущего года. В этой роли он работает на протяжении почти 20 лет.

    «Для меня большая честь иметь возможность работать в этой должности на протяжении стольких лет. Это слишком интересно, чтобы называться работой.

    Эти 20 лет были бы невозможны без постоянной поддержки и содействия всех клубов, а также усилий моих коллег в Премьер-лиге. Мы все не смогли бы добиться такого без огромных усилий партнеров по вещанию и коммерческих партнеров по всему миру. Все они внесли значительный вклад в нашу историю и наш успех. И я хотел бы поблагодарить их всех за это», – заявил функционер BBC Sport.

    Скудамор возглавил Премьер-лигу в ноябре 1999 года. За это время стоимость телевизионных прав на трансляции матчей АПЛ в Великобритании выросла с 900 миллионов долларов до 6,9 миллиарда.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2018 08:15
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