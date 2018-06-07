Александр Емельяненко: «На ЧМ-2018 буду двенадцатым игроком сборной России»

Российский боец ММА Александр Емельяненко пожелал удачи сборной России на чемпионате мира-2018.

– Что бы вы сейчас сказали нашей сборной?

– Желаю удачи, побед. Выложиться и показать свой лучший результат! Желаю выйти с полной уверенностью и одухотворенностью. Пусть ребята знают, что их на поле будет не 11. Я буду с ними – двенадцатым игроком.

– А лично Станиславу Черчесову что бы пожелали?

– Меньше обращать внимания на критикующих, спокойно работать и сделать свое дело. Понимаю, что ему сейчас очень трудно.

На групповом этапе ЧМ-2018 российская команда сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.