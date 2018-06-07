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    Александр Емельяненко: «На ЧМ-2018 буду двенадцатым игроком сборной России»

    Российский боец ММА Александр Емельяненко пожелал удачи сборной России на чемпионате мира-2018.

    – Что бы вы сейчас сказали нашей сборной?

    – Желаю удачи, побед. Выложиться и показать свой лучший результат! Желаю выйти с полной уверенностью и одухотворенностью. Пусть ребята знают, что их на поле будет не 11. Я буду с ними – двенадцатым игроком.

    – А лично Станиславу Черчесову что бы пожелали?

    – Меньше обращать внимания на критикующих, спокойно работать и сделать свое дело. Понимаю, что ему сейчас очень трудно.

    На групповом этапе ЧМ-2018 российская команда сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2018 15:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 13:19

      Высказался красиво и критикующих стало меньше.

      1
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 7 июня 2018, 19:45

      Лучше перед играми в раздевалку зайди и отмотивируй наших супер футболистов! Больше пользы будет!

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 7 июня 2018, 15:59

      Сразу так сказать нельзя было? Только на следующий день дошло, что хню сморозил, или кто подсказал?

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 июня 2018, 15:46

      Может быть лучше штатным психологом с правом нанесения увечий, так сказать агентом " 0012".

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