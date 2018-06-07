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    Генерал МВД России Гусев: «Настроены лояльно к болельщикам, которые не будут нарушать закон»

    Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России, генерал-майор полиции Антон Гусев пообещал лояльную настроенность своих подчиненных к болельщикам во время проведения чемпионата мира-2018.

    «Мы настроены очень лояльно к болельщикам, которые приедут в страну и не будут нарушать правопорядок. Может, закроем глаза на некоторые мелкие правонарушения с учетом нашего законодательства, но готовы жестко действовать в отношении правонарушителей.

    Ответственность за регистрацию болельщиков в городах несет принимающая сторона. Если болельщик будет проживать более трех дней в городе, хозяин квартиры должен его зарегистрировать.

    Завышение стоимости проезда в такси? Такие случаи были, мы привлекаем к уголовной ответственности за мошенничество. На постоянной основе мы и Минтранс ведем мониторинг, выявляем таких людей», – рассказал Гусев.

    Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Интерфакс

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    07.06.2018 08:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 июня 2018, 16:00

      Главное защитите Россиян от этой европейской "быдлятины", а то мы сами начнём себя защищать. Им мало точно не покажется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 7 июня 2018, 09:30

      Ну спасибо.
      Полиция, которая живет на НАШИ деньги - лояльна настроена к законопослушным людям..
      А ведь могли бы пройтись дубинками по почкам.. профилактически.

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 7 июня 2018, 09:30

      Лояльно настроены?
      Самому не смешно?
      Одно дело декларировать с высокой трибуны
      И совсем другое,когда спустившись с небес ,увидишь эту лояльность -
      ибо любое задержание - это ,как минимум ,штраф - бюджет то надо пополнять за счет кого то...
      Тут .намедни,Олежка Бравый Казак ляпнул ,ежель засечёт сосущихся мужиков - сразу в пятак,а потом сдадут милиционерам,те добавят!
      Не слыхал,товарисчь женераль?

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