Генерал МВД России Гусев: «Настроены лояльно к болельщикам, которые не будут нарушать закон»

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России, генерал-майор полиции Антон Гусев пообещал лояльную настроенность своих подчиненных к болельщикам во время проведения чемпионата мира-2018.

«Мы настроены очень лояльно к болельщикам, которые приедут в страну и не будут нарушать правопорядок. Может, закроем глаза на некоторые мелкие правонарушения с учетом нашего законодательства, но готовы жестко действовать в отношении правонарушителей.

Ответственность за регистрацию болельщиков в городах несет принимающая сторона. Если болельщик будет проживать более трех дней в городе, хозяин квартиры должен его зарегистрировать.

Завышение стоимости проезда в такси? Такие случаи были, мы привлекаем к уголовной ответственности за мошенничество. На постоянной основе мы и Минтранс ведем мониторинг, выявляем таких людей», – рассказал Гусев.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.