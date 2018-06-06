Вице-президент РФС Анохин: «Сборную нужно поддержать, а не паниковать»

Вице-президент РФС Сергей Анохин призвал отказаться от критики в адрес сборной России после товарищеских игр с Австрией (0:1) и Турцией (1:1), которая вызывает панику перед стартом чемпионата мира-2018.

– Чем меньше будет паники у журналистов, болельщиков, тем будет лучше. Сборную нужно поддержать, а не паниковать. Мы вообще не привыкли паниковать, особенно я. Давайте хотя бы морально обретем внутреннюю уверенность и поможем нашей команде.

– Болельщики не понимают, во что играет сборная России перед домашним ЧМ.

– Не знаю, как болельщики сборной России, но вспоминается ситуация со Сколари, когда он тренировал Бразилию. Тогда он сказал: «Мне сложно тренировать Бразилию, потому что каждая кухарка знает, как использовать схемы игры в футбол». Я не хочу огорчить и обидеть наших болельщиков, но о схемах игры должны думать в первую очередь профессионалы. Понимаю, что каждому болельщику хочется видеть результат уже сейчас, но он будет виден на чемпионате мира. Поэтому надо спокойно к нему готовиться, морально помогать и не раскачивать ту лодку, которая плывет к началу чемпионата мира.

– Вам самому нравится то, что показывает наша сборная?

– Безусловно, я хочу победы в каждом матче. Вы прекрасно знаете по пляжному и детско-юношескому футболу, что я привык побеждать. И, конечно, я хочу побед, но хочу напомнить, что идет процесс подготовки к серьезному турниру, который будет краткосрочным, и каждая команда может в нем преподнести сюрприз, в том числе и наша сборная России.

– То есть у вас нет сомнений, что Россия выйдет из группы на ЧМ?

– Конечно. Я не раз уже говорил, что не сомневаюсь в выходе России из группы.