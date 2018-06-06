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    Вице-президент РФС Анохин: «Сборную нужно поддержать, а не паниковать»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин призвал отказаться от критики в адрес сборной России после товарищеских игр с Австрией (0:1) и Турцией (1:1), которая вызывает панику перед стартом чемпионата мира-2018.

    – Чем меньше будет паники у журналистов, болельщиков, тем будет лучше. Сборную нужно поддержать, а не паниковать. Мы вообще не привыкли паниковать, особенно я. Давайте хотя бы морально обретем внутреннюю уверенность и поможем нашей команде.

    – Болельщики не понимают, во что играет сборная России перед домашним ЧМ.

    – Не знаю, как болельщики сборной России, но вспоминается ситуация со Сколари, когда он тренировал Бразилию. Тогда он сказал: «Мне сложно тренировать Бразилию, потому что каждая кухарка знает, как использовать схемы игры в футбол». Я не хочу огорчить и обидеть наших болельщиков, но о схемах игры должны думать в первую очередь профессионалы. Понимаю, что каждому болельщику хочется видеть результат уже сейчас, но он будет виден на чемпионате мира. Поэтому надо спокойно к нему готовиться, морально помогать и не раскачивать ту лодку, которая плывет к началу чемпионата мира.

    – Вам самому нравится то, что показывает наша сборная?

    – Безусловно, я хочу победы в каждом матче. Вы прекрасно знаете по пляжному и детско-юношескому футболу, что я привык побеждать. И, конечно, я хочу побед, но хочу напомнить, что идет процесс подготовки к серьезному турниру, который будет краткосрочным, и каждая команда может в нем преподнести сюрприз, в том числе и наша сборная России.

    – То есть у вас нет сомнений, что Россия выйдет из группы на ЧМ?

    – Конечно. Я не раз уже говорил, что не сомневаюсь в выходе России из группы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2018 11:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 19:46

      Спокойствию Анохина можно позавидовать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 июня 2018, 19:41

      Тебя, Анохин, тоже уволят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 июня 2018, 14:52

      своими поддержками либерализмом уже опустили ниже плинтуса сборную..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июня 2018, 13:54

      Не паниковать сборную? что-то новенькое

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 июня 2018, 12:55

      аноха ты опоздал с заявлением твой коллега мудак всё нам разъяснил. Так что мы все в курсе всех событий сборной.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh 6 июня 2018, 12:20

      Очередной дибил к спорту не имеющий отношения, не паникует т.к. отмазок уже подготовил. Чем думал когда черчесова назначали

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2018, 11:58

      Да, болезнь головы охватила все уровни в нашем правительстве
      и руководстве футболом в России. Не паникуйте, вы там держитесь.
      Вот мы, болельщики, не паникуем, мы реально смотрим на всё
      происходящее.

      6
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 6 июня 2018, 11:19

      Какая паника? Нормальная реакция на отвратительную подготовку к чемпионата, видимую "каждой кухарке". Жаль, что этого не видят только функционеры от футбола. Такая же ситуация была в биатлоне. Все помнят, чем все закончилось - позором. Вот так-то, господин Анохин.

      4
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