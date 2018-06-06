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  • Вице-президент РФС Анохин: «Сборную нужно поддержать, а не паниковать»

Вице-президент РФС Анохин: «Сборную нужно поддержать, а не паниковать»

6 июня 2018, 11:10
9

Вице-президент РФС Сергей Анохин призвал отказаться от критики в адрес сборной России после товарищеских игр с Австрией (0:1) и Турцией (1:1), которая вызывает панику перед стартом чемпионата мира-2018.

– Чем меньше будет паники у журналистов, болельщиков, тем будет лучше. Сборную нужно поддержать, а не паниковать. Мы вообще не привыкли паниковать, особенно я. Давайте хотя бы морально обретем внутреннюю уверенность и поможем нашей команде.

– Болельщики не понимают, во что играет сборная России перед домашним ЧМ.

– Не знаю, как болельщики сборной России, но вспоминается ситуация со Сколари, когда он тренировал Бразилию. Тогда он сказал: «Мне сложно тренировать Бразилию, потому что каждая кухарка знает, как использовать схемы игры в футбол». Я не хочу огорчить и обидеть наших болельщиков, но о схемах игры должны думать в первую очередь профессионалы. Понимаю, что каждому болельщику хочется видеть результат уже сейчас, но он будет виден на чемпионате мира. Поэтому надо спокойно к нему готовиться, морально помогать и не раскачивать ту лодку, которая плывет к началу чемпионата мира.

– Вам самому нравится то, что показывает наша сборная?

– Безусловно, я хочу победы в каждом матче. Вы прекрасно знаете по пляжному и детско-юношескому футболу, что я привык побеждать. И, конечно, я хочу побед, но хочу напомнить, что идет процесс подготовки к серьезному турниру, который будет краткосрочным, и каждая команда может в нем преподнести сюрприз, в том числе и наша сборная России.

– То есть у вас нет сомнений, что Россия выйдет из группы на ЧМ?

– Конечно. Я не раз уже говорил, что не сомневаюсь в выходе России из группы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Дед Сергей
1528273195
Какая паника? Нормальная реакция на отвратительную подготовку к чемпионата, видимую "каждой кухарке". Жаль, что этого не видят только функционеры от футбола. Такая же ситуация была в биатлоне. Все помнят, чем все закончилось - позором. Вот так-то, господин Анохин.
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vladimir-7
1528275527
Да, болезнь головы охватила все уровни в нашем правительстве и руководстве футболом в России. Не паникуйте, вы там держитесь. Вот мы, болельщики, не паникуем, мы реально смотрим на всё происходящее.
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nailvakh
1528276827
Очередной дибил к спорту не имеющий отношения, не паникует т.к. отмазок уже подготовил. Чем думал когда черчесова назначали
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Полная Канистра
1528278939
аноха ты опоздал с заявлением твой коллега мудак всё нам разъяснил. Так что мы все в курсе всех событий сборной.
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спанчес
1528282444
Не паниковать сборную? что-то новенькое
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Chernyi Lis
1528285979
своими поддержками либерализмом уже опустили ниже плинтуса сборную..
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prezent2017
1528303265
Тебя, Анохин, тоже уволят.
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zigbert
1528303567
Спокойствию Анохина можно позавидовать.
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