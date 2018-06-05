Главные новости дня. Сборная России не смогла выиграть у Турции, Фред перешел в «МЮ»

Сборная России сыграла вничью с командой Турции.

В Госдуме предлагают сделать дни матчей сборной России выходными.

ЦСКА и Щенников заключили пятилетний контракт.

РФС может отобрать лицензию у «Амкара».

В ФНЛ утвержден состав участников. Все вылетевшие команды возвращены обратно.

«Спартак» не сможет продавать билеты на два гостевых матча в еврокубках.

Неймар и Тухель встретятся в Лондоне, чтобы обговорить ситуацию в «ПСЖ».

Буффон дисквалифицирован на три матча еврокубков.

«Манчестер Юнайтед» приобрел полузащитника «Шахтера» – Фреда.

Рамос резко высказался после последних заявлений о травмах Салаха и Кариуса.