Главные новости дня. Сборная России не смогла выиграть у Турции, Фред перешел в «МЮ»

Сборная России сыграла вничью с командой Турции.
В Госдуме предлагают сделать дни матчей сборной России выходными.
ЦСКА и Щенников заключили пятилетний контракт.
РФС может отобрать лицензию у «Амкара».
В ФНЛ утвержден состав участников. Все вылетевшие команды возвращены обратно.
«Спартак» не сможет продавать билеты на два гостевых матча в еврокубках.
Неймар и Тухель встретятся в Лондоне, чтобы обговорить ситуацию в «ПСЖ».
Буффон дисквалифицирован на три матча еврокубков.
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Рамос резко высказался после последних заявлений о травмах Салаха и Кариуса.
Источник: Бомбардир.ру