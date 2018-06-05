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    Главные новости дня. Сборная России не смогла выиграть у Турции, Фред перешел в «МЮ»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 21:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 июня 2018, 23:43

      Игроки сборной Турции - " Очень сложно было не выиграть у сборной России, но мы были в гостях и приложили максимум усилий..."

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