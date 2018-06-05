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  • Казаки в Ростове-на-Дону будут сообщать полиции о целующихся мужчинах во время ЧМ

Казаки в Ростове-на-Дону будут сообщать полиции о целующихся мужчинах во время ЧМ

5 июня 2018, 01:19
18

Начальник управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Олег Баранников рассказал, что казаки в Ростове-на-Дону будут помогать полиции во время ЧМ.

«Если два мужчины будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции.

Для нас ценности – это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом», – цитирует Баранникова «Настоящее время».

Помогать полиции будут 300 казаков. Они будут безоружны, но по словам казака Дмитрия Воскресова, могут применять физическое воздействие. Если полиция будет разнимать кого-то или пресекать правонарушения, то дружинники могут помочь полицейским.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (18)
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alex1951
1528166842
Маразм крепчает. Слышь,Олежка Главный Дружинник, А ты ка вспомни откуда пошли обильные мужские поцелуи? Не вспомнить? Так я напомню. Так вот никто иной ,как чувачок из ваших краев , Леонид Ильич Брр...ежнев)))) Так на кого покушаетесь ,дружинники-христиане? На святое)))) ps А вообще это очередная хрень ,непонятно кем придуманная. А выражение радости? Обнимашки..... Вооот ,ежель ,,жертвы,, через попку выражали чувства,это хоть как то можно обяснить....Вообчем поакуратней ,Олежка
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coocoo
1528172881
Что=же пережили казаки? Неужели их всех...
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Рубик Докоян
1528173155
Любо ! Ещё пусть за писающими мальчиками приглядывают, кто мусор мимо урн будет бросать и т.д.
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la verdad
1528175433
Настоящий казак не допустит конкурентов!!! Целоваться на улице и ахаться по кустам могут только казаки:)))
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Мары
1528175757
Какая то выборная логика. Шофинизмом попахивает. То есть мужикам сосаться нельзя, а бабам в добрый путь ? Какие же у нас дебилы во власть попадают ? Их заставь молиться, так лоб расшибут не столько себе, но и соседу.
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yorgenbarenz
1528176114
Ценности....Лизать власти-вот ваши ценности,господа ряженые.Это давняя традиция,со времён нерусского николашки Кровавого- избивать нагайками и рубить сабельками возмущённых русских на улицах.Теперь и без вашего участия хватает репрессивного аппарата,вот вы и переключились на ловлю пе.ерастов.Как будто пе.дераст,словив нагайкой,сразу исправится и станет мужиком.))Ты,там,что-то про православную веру квакнул?Вот тут-то у казачков полно работы : в церквях и монастырях столько пи.оров! Во всей стране столько не найдёте ! Даже главный попяра России-пи.ор,о чём клятвенно заверял нас предавший анафеме Гундяева и Путина иеромонах Антоний(Шляхов),сбежавший от расправы в Казахстан.Есть видео в Ютюбе.
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Чикомас
1528179649
Казаков вырезали коммуняки в 20-х...А это-клоуны..
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Danish Dynamite
1528181678
Дурдом. Гопота с пропитыми рожами, бьющая толпой нагайками женщин и студентов - вот суть этих "казаков". На англичан с поляками пустите лучше их, пусть там показывают свою крутость. Кишка тонка поди!!
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OfaZavr
1528182715
нужно за порядком в целом следить а не только за отдельными эпизодами.
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Dmitriy.Rosso
1528187907
Не понимаю возмущённых комментариев.Нормальная тема.
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