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    Казаки в Ростове-на-Дону будут сообщать полиции о целующихся мужчинах во время ЧМ

    Начальник управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Олег Баранников рассказал, что казаки в Ростове-на-Дону будут помогать полиции во время ЧМ.

    «Если два мужчины будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции.

    Для нас ценности – это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом», – цитирует Баранникова «Настоящее время».

    Помогать полиции будут 300 казаков. Они будут безоружны, но по словам казака Дмитрия Воскресова, могут применять физическое воздействие. Если полиция будет разнимать кого-то или пресекать правонарушения, то дружинники могут помочь полицейским.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 01:19
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 июня 2018, 21:12

      Пусть видео снимают и фотографируют! Так ещё смешнее будет!

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 5 июня 2018, 13:43

      Тук-тук казаки. В принципе я знал об этом. Но я о другом, а если целоваться будуд женщины?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > спанчес 5 июня 2018, 21:14

      Главное, чтоб казаки не целовались, а то разрыв шаблона и системы будет!

      0
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 5 июня 2018, 11:38

      Не понимаю возмущённых комментариев.Нормальная тема.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 10:11

      нужно за порядком в целом следить а не только за отдельными эпизодами.

      3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 июня 2018, 09:54

      Дурдом.
      Гопота с пропитыми рожами, бьющая толпой нагайками женщин и студентов - вот суть этих "казаков".
      На англичан с поляками пустите лучше их, пусть там показывают свою крутость. Кишка тонка поди!!

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 июня 2018, 09:20

      Казаков вырезали коммуняки в 20-х...А это-клоуны..

      2
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      Рейтинг: +163

      Nimnul > Чикомас 5 июня 2018, 09:38

      При чем в атаманах у этих ряженых ,в основном, бывшие секретари горкомов партии и комсомола.

      2
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      ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert > Чикомас 5 июня 2018, 09:49

      Правильно, это не те казаки что были раньше.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 июня 2018, 09:01

      А нагайки у них будут?

      0
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 5 июня 2018, 08:50

      Толерасты призывают к терпимости? Что-то новенькое в казачестве происходит, неужели и в их среду проникли европейские "ценности"?

      -1
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > ilichkadr 5 июня 2018, 12:17

      Похоже не ошибся раз минусуют. Всё на уровне непонятных подъесаулов и казаков-школьников.........

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июня 2018, 08:21

      Ценности....Лизать власти-вот ваши ценности,господа ряженые.Это давняя традиция,со времён нерусского николашки Кровавого- избивать нагайками и рубить сабельками возмущённых русских на улицах.Теперь и без вашего участия хватает репрессивного аппарата,вот вы и переключились на ловлю пе.ерастов.Как будто пе.дераст,словив нагайкой,сразу исправится и станет мужиком.))Ты,там,что-то про православную веру квакнул?Вот тут-то у казачков полно работы : в церквях и монастырях столько пи.оров! Во всей стране столько не найдёте ! Даже главный попяра России-пи.ор,о чём клятвенно заверял нас предавший анафеме Гундяева и Путина иеромонах Антоний(Шляхов),сбежавший от расправы в Казахстан.Есть видео в Ютюбе.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 июня 2018, 08:15

      Какая то выборная логика. Шофинизмом попахивает. То есть мужикам сосаться нельзя, а бабам в добрый путь ?
      Какие же у нас дебилы во власть попадают ? Их заставь молиться, так лоб расшибут не столько себе, но и соседу.

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