Казаки в Ростове-на-Дону будут сообщать полиции о целующихся мужчинах во время ЧМ

Начальник управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Олег Баранников рассказал, что казаки в Ростове-на-Дону будут помогать полиции во время ЧМ.

«Если два мужчины будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции.

Для нас ценности – это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом», – цитирует Баранникова «Настоящее время».

Помогать полиции будут 300 казаков. Они будут безоружны, но по словам казака Дмитрия Воскресова, могут применять физическое воздействие. Если полиция будет разнимать кого-то или пресекать правонарушения, то дружинники могут помочь полицейским.